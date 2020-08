Thu hồi hơn 10.000 tỉ đồng từ các vụ án tham nhũng

Thanh tra Chính phủ vừa hoàn tất dự thảo báo cáo của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã thụ lý điều tra 12 vụ, 58 bị can. Trong đó, khởi tố mới sáu vụ, 11 bị can, điển hình là vụ án AVG.

Số lượng án cũ năm 2019 chuyển sang là sáu vụ, 47 bị can, với khối tài sản các bị can gây thiệt hại là trên 7.368 tỉ đồng. Quá trình xử lý, cơ quan chức năng đã thu hồi số tiền hơn 9.594 tỉ đồng. Trong đó thu hồi từ vụ AVG hơn 8.846 tỉ đồng, vụ Yên Khánh hơn 744 tỉ đồng.

Nhiều trường hợp cán bộ vi phạm, trong đó có cả cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý cũng được kịp thời tạm đình chỉ công để phục vụ việc điều tra. Chẳng hạn vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến.

Trong năm, cơ quan chức năng cũng kỷ luật bốn trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết năm 2020, Cơ quan điều tra trong Công an Nhân dân đã thụ lý điều tra 508 vụ án, 1.186 bị can phạm tội về tham nhũng. Trong đó, khởi tố mới 286 vụ, 606 bị can, với số tiền thu hồi về trên 10 nghìn tỉ đồng, một nhà đất và bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết quả điều tra tham nhũng thuộc Bộ Quốc phòng, đã phát hiện bốn vụ, với số tiền trên 27 tỉ đồng, hiện đã thu hồi được 2,1 tỉ đồng. Chuyển VKS đề nghị truy tố ba vụ và ba bị can.

“Tình hình tội phạm tham nhũng có liên quan đến quân đội cơ bản được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật, nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Tuy nhiên, do công tác quản lý, kiểm tra có mặt còn hạn chế nên tội phạm tham nhũng vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị và doanh nghiệp…”- báo cáo Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Đối với những vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo: Tính đến hết 31-7, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương đã tổ chức thi hành 58 vụ việc, trong đó có 15 vụ việc được tổ chức thi hành xong, 43 vụ đang tổ chức thi hành. Tổng số tiền phải thi hành án là hơn 74.539 tỉ đồng, số đã thi hành xong hơn 19.261 tỉ đồng, còn phải thi hành trên 55.278 tỉ đồng.

Riêng tháng 10, cơ quan chức năng đã thi hành được số tiền hơn 10.442 tỉ đồng, bằng 54% tổng số tiền đã thi hành xong từ trước đến nay.

Theo đánh giá Thanh tra Chính phủ, nhìn chung, tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm mặc dù vẫn còn phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực và tinh vi hơn, nhất là tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc để vụ lợi.

“Dự báo trong thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục đạt được kết quả toàn diện, tích cực, đậm nét. Tham nhũng bước đầu được ngăn chặn và đẩy lùi, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước…” - Thanh tra chính phủ nhận định.