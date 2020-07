Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới Bộ Quốc phòng

Ngày 14-7, Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định bổ nhiệm ba Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các Thứ trưởng mới được bổ nhiệm gồm: Phó đô đốc hải quân Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.



Phó đô đốc hải quân Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Ảnh Báo Haiquan.

Với quyết định bổ nhiệm mới này, Bộ Quốc phòng hiện có 9 thứ trưởng gồm: Thượng tướng Phan Văn Giang (Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam), Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Lê Chiêm, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Trung tướng Nguyễn Tân Cương và 3 thứ trưởng mới được bổ nhiệm ở trên.