Thủ tướng Hà Lan đánh giá cao vị thế của Việt Nam

Thủ tướng Mark Rutte khẳng định, Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, thể hiện qua sự tham dự của hơn 70 doanh nghiệp hàng đầu của Hà Lan tới Việt Nam lần này.



Trao đổi về quan hệ song phương, hai Thủ tướng đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan phát triển tích cực, hiệu quả và năng động trên tất cả các lĩnh vực. Hai Thủ tướng đánh giá quan hệ hai nước còn rất nhiều tiềm năng để phát triển sâu rộng hơn nữa và khẳng định hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam – Hà Lan lên đối tác toàn diện.



Ngay sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte có buổi họp báo thông báo về kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng. Ảnh TG&VN.

Hai Thủ tướng đã nhất trí tầm quan trọng của các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp đinh Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), đáp ứng lợi ích của tất cả các bên.

Thủ tướng Mark Rutte khẳng định ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn các Hiệp định nói trên, góp phần thúc đẩy đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau và tự do thương mại quốc tế giữa Việt Nam với các nước thành viên EU, trong đó có các doanh nghiệp Hà Lan.



Hai Thủ tướng đã trao đổi về tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông, khẳng định nguyên tắc thượng tôn pháp luật và nhấn mạnh lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Ngay sau hội đàm, chiều nay (9-4), tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte đã ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hà Lan về hợp tác chuyển đổi nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long, chứng kiến lễ ký Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa hai nước và một số văn kiện hợp tác song phương khác.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Mark Rutte đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tối cùng ngày, Thủ tướng Mark Rutte sẽ tham dự Chương trình trình diễn thời trang bền vững do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Hà Lan đồng tổ chức tại vườn hoa Lý Thái Tổ, trước khi lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam.