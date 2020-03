Thủ tướng: Phải vực dậy kinh tế sau dịch

Chiều 27-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc tổ chức một hội nghị trực tuyến “4 trong 1” giữa Chính phủ với các địa phương.



Hội nghị trực tuyến dự kiến diễn ra vào ngày 31-3, sẽ có sự tham dự của bí thư, chủ tịch các tỉnh trong toàn quốc, các bộ trưởng, các cơ quan có liên quan của Quốc hội để cùng thảo luận.

Làm mọi biện pháp để ngăn dịch COVID-19

Phát biểu khai mạc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng nêu: Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến 200 quốc gia, hơn 530.000 người nhiễm và hơn 24.000 người tử vong. Con số này vẫn không ngừng tăng lên. “Chúng ta đang cố gắng giảm tối đa số người nhiễm để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân và điều đáng mừng là đến nay chưa có trường hợp tử vong, nhiều người đã bình phục và xuất viện” - Thủ tướng nói.

Được biết, sáng cùng ngày, Thủ tướng đã ký chỉ thị thực hiện các biện pháp như “tiền khẩn cấp” khi có nhận định rằng trong hai tuần tới, dịch có nguy cơ bùng phát.

Thủ tướng cho biết sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện chỉ thị và sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để ngăn dịch COVID-19. “Trước mắt là trong nửa tháng tới và có thể kéo dài thêm, chúng ta phải tập trung mọi sức lực, mọi biện pháp để chống dịch, coi đó là nhiệm vụ số một ở nước ta hiện nay” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh toàn cầu. Theo dự báo của IMF, tăng trưởng kinh tế thế giới bằng 0, hãng tin Bloomberg cũng cùng nhận định việc tăng trưởng của nhiều nước âm.

“Hôm qua, tôi đã dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến G20, các tổng thống, thủ tướng của các nước dự đều phát biểu rằng phải vực dậy nền kinh tế trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, trở ngại” - Thủ tướng nói.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Bốn nội dung lớn cần tháo gỡ

Về tình hình trong nước, những tháng đầu năm chúng ta gặp khó khăn do tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn nặng nề ở các tỉnh miền Nam, dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm…

Đặc biệt, dịch COVID-19 gây ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống xã hội và các thành viên Thường trực Chính phủ đều có suy nghĩ phải vực dậy nền sản xuất để giải quyết việc làm, tăng trưởng bằng các biện pháp căn cơ, mạnh mẽ.

Thủ tướng cho rằng cần thiết phải tổ chức một hội nghị toàn quốc bàn bốn nội dung lớn. Thứ nhất, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh khi nhiều doanh nghiệp phải đình trệ sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực hàng không, du lịch.

Liên quan đến việc giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng thông tin chúng ta có khoảng 30 tỉ USD cần giải ngân trong năm nay, bao gồm vốn ngân sách nhà nước và vốn vay. Ba tháng đầu năm, số vốn chưa giải ngân theo kế hoạch còn rất lớn và đây là vấn đề cần bàn thảo để trả lời câu hỏi làm sao giải ngân hết số vốn đầu tư công này. Thủ tướng cũng yêu cầu một số bộ, ngành, cơ quan sử dụng nhiều vốn đầu tư phải có biện pháp mạnh.

Nội dung thứ ba cần bàn tại hội nghị sắp tới là vấn đề an sinh xã hội khi mà tình trạng nghỉ việc không lương, thất nghiệp diễn ra trên toàn cầu và ở nước ta. “Chúng ta bàn nhiều thứ nhưng cuối cùng vẫn là đời sống của nhân dân, của công nhân, đối tượng chính sách” - ông nói.

Nội dung thứ tư là bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội vì đời sống khó khăn sẽ dẫn tới những nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Bộ Công an cần có giải pháp không để tình trạng lộn xộn xảy ra.

“Chúng ta phải cố gắng giữ được nhịp độ phát triển, khắc phục mọi khó khăn, nhất là trong các quý tới, để làm sao như lò xo bị nén lại, sẵn sàng bật lên sau khi hết dịch. Không để tình hình quá xấu rồi mà chúng ta rơi vào thế bị động” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngay sau khi dịch kết thúc, chúng ta phải bắt tay vào việc thì mới vực dậy được nền kinh tế, nhất là khi những thị trường lớn có liên quan đến chúng ta đã phục hồi mà chúng ta không chuẩn bị tâm thế thì chúng ta thất bại.