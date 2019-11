Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ đạo làm rõ vụ 'sếp' CSGT bị tố bảo kê xe

Chiều 25-11, trao đổi với phóng viên PLO, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho biết, sau khi nắm thông tin vụ việc, Tỉnh ủy đã có văn bản yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ. Khi có kết luận sẽ báo cáo Tỉnh ủy.



CSGT trạm quốc lộ 20 kiểm tra ô tô tải và sau đó nhận được điện thoại của "sếp" can thiệp cho xe đi. Ảnh: Cắt clip

"Sáng nay Tỉnh ủy có văn bản yêu cầu Ban giám đốc Công an tỉnh báo cáo thông tin. Hiện vụ việc đang được Ban giám đốc Công an tỉnh làm rõ, nếu đúng có hành vi bao che cho xe sai phạm để nhận tiền thì cương quyết sẽ xử lý theo quy định của ngành.

Vì sự việc xảy ra ở Phòng CSGT thuộc Đảng ủy Công an tỉnh thì Đảng ủy Công an tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý trực tiếp, khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định hiện hành và báo cáo sang Tỉnh ủy", ông Cường nói thêm.

Đại tá Văn Quyết Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (tạm thời phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo bộ phận thanh tra nhanh chóng làm rõ.

Như PLO đưa tin, trước đó một clip được cho là hình ảnh một tổ tuần tra CSGT trạm 2 (còn gọi là trạm 20) thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Đồng Nai đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 20 xử lý một xe quá tải và đoạn ghi âm được cho là giọng của Trung tá Phạm Hải Cảng - Trưởng trạm 20 trao đổi với cấp dưới can thiệp vào việc xử lý xe vi phạm.

Nội dung qua đoạn thoại như: “Cho đi hả?, Giải quyết à?... Đúng là của sếp Cảng rồi, sếp Cảng chỉ đạo xe cho đi?”, "xe của sếp lớn"....

Tuy nhiên trao đổi với PV, trung tá Phạm Hải Cảng, Trạm trưởng trạm 20, cho biết, những video clip đưa lên mạng được một người tên T (Trạm phó) quay lại với mục đích cá nhân. Trong đoạn clip toàn bộ ông T tự nói: “Đúng xe là của sếp Cảng rồi, sếp Cảng chỉ đạo xe cho đi?” chứ tài xế không nói.