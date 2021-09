Yêu cầu xử lý nghiêm vụ nhân viên y tế đánh người trực chốt kiểm dịch Ngày 15-9, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh vụ ông Phạm Quốc Học, nhân viên y tế BV Sản – Nhi Phú Yên không chấp hành quy định về phòng chống dịch, chống người thi hành công vụ. Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo khẩn trương xử lý nghiêm theo quy định để nêu gương, tiếp tục tạo sự đồng thuận trong thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Phạm Quốc Học tại cơ quan công an. Ảnh: CTV Như PLO đã thông tin, ngày 14-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân (Phú Yên) tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Quốc Học (36 tuổi, nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn BV Sản- Nhi Phú Yên về tội chống người thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 10-9, Phạm Quốc Học điều khiển xe máy từ BV Sản- Nhi Phú Yên về nhà mình ở thôn Tân Phú, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân. Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên đường tỉnh 641 đoạn qua thôn xã Xuân Sơn Nam, Học được lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt yêu cầu khai báo y tế. Tuy nhiên Học khai báo không đầy đủ theo biểu mẫu do Bộ Y tế quy định. Các nhân viên y tế, cán bộ công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đề nghị Học khai bổ sung thông tin, thực hiện đúng quy định phòng chống dịch nhưng người này không chấp hành. Khi một nam dân quân xã Xuân Sơn Nam khuyên Học khai bổ sung thông tin, Học chỉ tay vào mặt người này, lớn tiếng chửi mắng thô tục, có lời nói xúc phạm rồi đấm vào miệng nam dân quân.