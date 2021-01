TP Thủ Đức chính thức vận hành

Ngày 22-1, UBND TP.HCM đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để cung cấp thông tin liên quan đến việc vận hành TP Thủ Đức.



Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan thông tin về TP Thủ Đức. Ảnh: HOÀNG GIANG

“Chạy đua với thời gian”



Trao đổi với báo chí, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết kể từ ngày 22-1, bộ máy chính quyền TP Thủ Đức bắt đầu đi vào hoạt động. Cùng thời điểm này, chính quyền các quận 2, 9 và Thủ Đức kết thúc nhiệm vụ, quyền hạn và chuyển tiếp cho chính quyền TP Thủ Đức thực hiện.

Ông Hoan cho rằng TP.HCM đang chạy đua với thời gian để có thể đưa các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đi vào hoạt động. “TP phải tính toán làm sao đảm bảo thời gian theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND để kịp cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp” - ông Hoan nói và cho hay việc này khẩn trương hơn bao giờ hết. Đây là lý do mà bộ máy chính quyền TP Thủ Đức đi vào hoạt động sớm hơn 16 ngày so với kế hoạch (kế hoạch ban đầu là từ ngày 7-2).

Mở đầu cho bước vận hành này, trong sáng 22-1, HĐND TP Thủ Đức đã họp kỳ họp đầu tiên và bầu ra các lãnh đạo chủ chốt của TP Thủ Đức. “Kể từ giây phút này, hoạt động của chính quyền địa phương TP Thủ Đức sẽ hoạt động theo mô hình tổ chức mới” - ông Hoan nói.

Cũng theo ông Hoan, UBND TP Thủ Đức sẽ có quy chế vận hành trong thời gian trước mắt (1-2 tuần), sau đó tiếp tục hoàn thiện quy chế theo đúng quy định của pháp luật về phân cấp, ủy quyền. Về cán bộ, tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ đều đã tính toán và phân công cụ thể nên công tác giải quyết việc của người dân không bị ảnh hưởng.

“TP Thủ Đức sẽ tổ chức theo hướng phân công phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực kết hợp phụ trách khu vực (quận 2 là khu vực 1, quận 9 là khu vực 2 và quận Thủ Đức là khu vực 3)” - ông Hoan khẳng định.

Về các phòng ban chuyên môn, phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết vẫn giữ nguyên bộ máy, tổ chức như cũ, sử dụng các trụ sở cũ và thực hiện nhiệm vụ như trước đây. Các trưởng phòng sẽ phân công, ủy quyền cho các phó trưởng phòng phụ trách khu vực được phép sử dụng cán bộ, công chức, cơ sở vật chất để điều hành công việc.

Không được từ chối nhu cầu của dân

Ông Võ Văn Hoan khẳng định việc vận hành TP Thủ Đức không làm ảnh hưởng đến công việc của người dân và doanh nghiệp. Ông cho biết đối với những công việc giải quyết cho người dân và doanh nghiệp vẫn được thực hiện bình thường, được duy trì thường xuyên, xuyên suốt.

“Các cơ quan, đơn vị không được từ chối nhu cầu của dân. Công việc có thể gặp khó khăn nhưng không được từ chối hồ sơ của dân, không để người dân hụt hẫng” - ông Hoan nói và khẳng định những việc liên quan đến dân đều phải tiếp nhận và xử lý.

Về việc cấp đổi giấy tờ, ông Hoan khẳng định sẽ không thực hiện đồng loạt mà chia thành nhiều đợt cho người dân có nhu cầu. Trường hợp người dân chưa muốn đổi thì vẫn sử dụng giấy tờ hiện tại, có giá trị trong toàn quốc. Đối với các giấy tờ có thời hạn sử dụng thì sẽ thực hiện theo giá trị sử dụng của giấy tờ đó.

Về việc sử dụng con dấu, ông Hoan cho biết hiện nay UBND TP Thủ Đức và các phường trực thuộc, văn phòng HĐND và UBND TP Thủ Đức, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng tiếp công dân TP Thủ Đức đã có con dấu mới. Đối với con dấu của các phòng khác thì đang tích cực để hôm nay (23-1) sẽ có sau khi bổ nhiệm các trưởng phòng. Đối với con dấu cũ, chỉ được sử dụng đến hết hôm nay và trong một số lĩnh vực cụ thể.

Liên quan công tác quy hoạch, ông Hoan cho biết các quy hoạch đã được phê duyệt là có tính pháp lý thực hiện, dù có sắp xếp hay không sắp xếp đơn vị hành chính. Còn với công tác đảm bảo an ninh trật tự, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan cho biết các cơ quan chức năng đang phối hợp và xử lý tốt các vấn đề nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Hiện TAND TP Thủ Đức đã được thành lập và chuẩn bị thành lập Công an TP Thủ Đức và VKSND TP Thủ Đức.

Làm giấy tờ mới có kèm ghi chú địa chỉ cũ Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết nếu người dân có nhu cầu chuyển đổi giấy tờ từ quận 2, 9, Thủ Đức sang TP Thủ Đức thì vẫn thực hiện và không thu phí. Trường hợp chưa có nhu cầu chuyển đổi và giấy tờ còn hiệu lực thì sử dụng bình thường. “Đối với những thủ tục giấy tờ mới như làm khai sinh… thì sẽ ghi theo địa chỉ mới là TP Thủ Đức, có ghi chú kèm theo địa chỉ cũ để thuận lợi cho người dân thực hiện các giao dịch cá nhân khi cần” - bà Thắm nói thêm.

3 nhiệm vụ cần ưu tiên của TP Thủ Đức

Chiều 22-1, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ công bố, trao quyết định cán bộ TP Thủ Đức.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định thành lập Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, bí thư, phó bí thư TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Quận ủy quận 5, được điều động giữ chức bí thư Thành ủy TP Thủ Đức.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cũng trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức danh chủ tịch HĐND TP Thủ Đức đối với ông Nguyễn Phước Hưng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan thay mặt UBND TP thông qua quyết định phê chuẩn, công nhận kết quả bầu cử chức danh chủ tịch UBND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu cũng trao quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức lâm thời. Ông Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, giữ chức chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Hiếu, tân Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, khẳng định Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức sẽ luôn đoàn kết, khắc phục các khó khăn để xây dựng và phát triển TP Thủ Đức xứng tầm, phát huy vai trò hạt nhân, động lực để phát triển khu vực phía đông TP.HCM.

Ông Hiếu cho biết Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức sẽ tiếp tục rà soát, thống kê những công việc, bức xúc nổi cộm còn tồn đọng để tiếp tục lãnh đạo giải quyết. “Trọng tâm là nỗ lực phối hợp với các sở, ban, ngành TP.HCM để tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại, khiếu kiện có liên quan đến việc thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn TP Thủ Đức, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân” - ông Nguyễn Văn Hiếu nói.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận: “Có thể nói đến giờ này, đội ngũ cán bộ lãnh đạo TP Thủ Đức đã chính thức được hình thành đúng quy định”.



Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao bức trướng cho lãnh đạo

Đảng bộ TP Thủ Đức. Ảnh: LÊ THOA

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng trước mắt, lãnh đạo TP Thủ Đức cần phân chia thành ba nhóm công việc theo thứ tự ưu tiên. Một là tiếp tục ổn định, duy trì các hoạt động thường xuyên, không để gián đoạn, không để bất cứ việc gì làm ảnh hưởng; hai là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành; ba là những công việc lớn cần có thời gian thì nhanh chóng triển khai các thủ tục theo quy định.

Trên cơ sở đó, bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị Đảng bộ TP Thủ Đức khẩn trương ổn định về kiện toàn tổ chức, xây dựng hệ thống chính trị; ban hành các quy chế, quy định, tập trung các nhiệm vụ theo kế hoạch.

“Duy trì các hoạt động hành chính, không để gián đoạn, không để người dân bị ảnh hưởng do quá trình chuyển tiếp, không thu các lệ phí do chuyển đổi” - Bí thư Nên đề nghị.

• Cũng trong chiều 22-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức bí thư Quận ủy quận 5, nhiệm kỳ 2020-2025.