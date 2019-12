TP.HCM: Chấn chỉnh lực lượng hình sự đặc nhiệm

Không có chuyện công an đùn đẩy khi tiếp nhận tin báo ĐB Nguyễn Thị Như Ý cho biết có tình trạng người dân phản ánh rằng, những vụ việc gây mất ANTT tại một khu vực ở địa phương này, dù rất gần trụ sở cơ quan công an tại địa phương giáp ranh, nhưng khi người dân đến thông tin thì công an từ chối xử lý hoặc chậm phối hợp do không thuộc khu vực mình quản lý. Trả lời thắc mắc của bà Ý, Trung tướng Lê Đông Phong khẳng định: Vấn đề giải quyết tin báo tố giác tội phạm, công an đã quy định rất cụ thể trách nhiệm công an cơ sở, trực ban. "Chúng tôi quy định cứ người dân đến báo thì phải ghi nhận, còn thuộc trách nhiệm của ai thì chúng ta sẽ phối hợp với nhau để xử lý, chứ không có đùn đẩy, không có chuyển người ta đi đầu này đầu nọ. Chúng tôi sẽ có kiểm tra, chấn chỉnh để việc thực hiện trách nhiệm công an cơ sở tốt hơn, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong đảm bảo ANTT cơ sở”, ông nói.