TP.HCM: Khoanh vùng, kiểm tra đột xuất 'hung thần' karaoke

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa ký văn bản khẩn gửi các sở ngành, UBND các quận huyện về tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm tiếng ồn trên địa bàn.



Văn bản khẩn của UBND TP.HCM. Ảnh: TÁ LÂM

Theo đó, TP.HCM sẽ chia đợt xử lý vi phạm tiếng ồn làm hai giai đoạn. Trong thời gian từ 25-3 đến 30-6, toàn địa bàn TP sẽ tập trung công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và người dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật có liên quan đến tiếng ồn.

Trong giai đoạn này, chính quyền TP sẽ thường xuyên thông tin, nhắc nhở về hạn chế tiếng ồn thông qua tin nhắn đến các thuê bao điện thoại di động; tuyên truyền vận động tại các địa phương, cơ sở, bảng điện tử; cơ quan, trường học…

Gia đoạn hai bắt đầu từ ngày 30-6, TP sẽ tập trung mở đợt cao điểm kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến tiếng ồn, trong đó trọng tâm là chấn chỉnh tình trạng gây tiếng ồn trong các khu dân cư.

Trong đợt cao điểm này, chính quyền các cấp cùng sở, ngành liên quan sẽ thành lập các tổ công tác liên ngành nhằm xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất theo lĩnh vực phụ trách; những khu vực thường xuyên bị phản ánh vi phạm tiếng ồn sẽ được khoanh vùng, kiểm tra thường xuyên.

Người đứng đầu mỗi địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để tái vi phạm tại các địa điểm đã kiểm tra, xử lý.

Cũng trong đợt cao điểm này, UBND TP giao Công an TP.HCM chỉ đạo công an địa bàn phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về tiếng ồn. Ngành công an cần nghiên cứu đề xuất bổ sung trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện cần thiết phục vụ công tác xử lý vi phạm.

Sở TM&MT được giao nghiên cứu, tổng hợp những khó khăn trong quá trình triển khai và đề xuất giải pháp cho UBND TP. Sở cũng có trách nhiệm sơ kết, đánh giá kết quả cao điểm xử lý vi phạm về tiếng ồn.

Sở Văn hóa Thể thao chủ trì xây dựng, triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở văn hóa, kinh doanh, dịch vụ văn hóa, thể thao về vấn đề vi phạm quy định tiếng ồn.

Ngoài ra, UBND TP cũng đề nghị các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý các hành vi, vi phạm trong lĩnh vực mình phụ trách.

Trước đó, sau phản ánh của các cơ quan báo chí về tình trạng karaoke tự phát gây ồn trong khu dân cư, hôm 26-2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã có những chỉ đạo khẩn cho các sở ngành, quận huyện. Trong đó ông chỉ đạo Công an TP Thủ Đức và công an các quận, huyện giao trách nhiệm cho trưởng công an xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời, xử lý hiệu quả các vi phạm về tiếng ồn tại địa bàn quản lý.

Về lâu dài, ông yêu cầu các sở, ngành cần phối hợp để hoàn thiện pháp lý, rà soát các quy định pháp luật để đưa ra những giải pháp xử lý dứt điểm, hiệu quả vấn nạn trên.

Đến ngày 9-3, tại cuộc họp về xử lý tiếng ồn, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, cho biết lãnh đạo TP đã thống nhất chủ trương mở đợt cao điểm từ nay đến cuối năm xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm tiếng ồn.

Theo ông Hoan, tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt giảm chất lượng cuộc sống của người dân.

“Chúng ta cố gắng để kinh tế phát triển, đời sống nâng cao, văn hóa được hưởng thụ ở nhiều góc độ khác nhau thì dứt khoát phải tìm cách để xử lý cho bằng được những vấn đề tác động làm giảm chất lượng cuộc sống của người dân, trong đó có tiếng ồn” - ông Hoan nói.