TP.HCM quyết liệt xử lý vi phạm tiếng ồn

Một số địa phương đã xử lý việc hát karaoke gây tiếng ồn An Giang: Từ ngày 3-3, tỉnh này bắt đầu tạm dừng kinh doanh, tụ tập hát karaoke bằng dàn loa di động để phòng dịch COVID-19. Lãnh đạo tỉnh này cho biết nếu người dân đồng thuận, tỉnh sẽ xây dựng lộ trình tiến tới cấm triệt để hát karaoke bằng dàn loa di động. Đà Nẵng: Từ giữa năm 2019, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu các quận, huyện, xã, phường xử lý nghiêm tình trạng ô nhiễm tiếng ồn do karaoke “kẹo kéo” gây ra. Qua gần hai năm thực hiện, tình trạng này đã được cải thiện đáng kể. Thừa Thiên-Huế: Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng có yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp hạn chế tình trạng hát karaoke bằng loa “kẹo kéo” gây mất an ninh trật tự. Tỉnh cũng đồng thời rà soát các quy định để soạn thảo văn bản chỉ đạo hoàn chỉnh liên quan đến việc xử lý vấn nạn hát karaoke bằng loa “kẹo kéo”. Long An: Từ năm 2016, Long An đã định danh loại hình karaoke là “nhạc sống” và ban hành quy định quản lý hoạt động “nhạc sống” trên địa bàn tỉnh. Từ đó, Sở VH-TT&DL tỉnh đã có cơ sở rõ ràng hơn để tuyên truyền, vận động và vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn từ “nhạc sống” tại tỉnh đã có phần giảm bớt. PV