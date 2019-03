TP.HCM sẽ rà soát các dải phân cách gây nguy hiểm

Có đặt biển báo cũng không đúng Theo luật sư Nguyễn Hoài Nghĩa (Đoàn Luật sư TP.HCM), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2016) không có dải phân cách nào được phép đặt giữa làn xe máy. Cụ thể, Điều 85 của quy chuẩn định nghĩa rất rõ: Dải phân cách đặt ở tim đường và sử dụng để phân chia giữa hai chiều xe chạy thì gọi là dải phân cách giữa; khi dải phân cách sử dụng để phân chia phần đường chính và phần đường bên hoặc phân chia giữa phần đường xe cơ giới và xe thô sơ hoặc của nhiều loại phương tiện khác nhau trên cùng một chiều giao thông thì gọi là dải phân cách bên. Dải phân cách cố định là dải phân cách có vị trí cố định trên phần đường xe chạy. Dải phân cách cố định gồm các loại cơ bản là: Dải phân cách dạng bó vỉa bên trong đổ đất trồng cây (đối với dải phân cách rộng), có thể sử dụng kết hợp lan can phòng hộ nửa cứng hoặc mềm; dải phân cách có dạng một dải đất xen kẹp giữa các phần xe chạy, có dạng lõm xuống hoặc tận dụng điều kiện địa hình tự nhiên, có thể sử dụng kết hợp lan can phòng hộ nửa cứng hoặc mềm; dải phân cách sử dụng lan can phòng hộ cứng xây cố định trên mặt đường… Luật sư Nghĩa cho rằng việc đặt dải phân cách nhằm “chống”, “không cho” ô tô đi vào làn xe máy là không đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ và Quy chuẩn 41. Trường hợp ô tô lưu thông không theo biển báo, làn đường quy định thì sẽ bị xử phạt hành chính. Cơ quan chức năng không thể lấy lý do “sợ”, “chống” ô tô chạy vào làn đường xe máy để đặt dải bê tông nên dù có đặt biển báo, chỉ dẫn thì cũng không đúng quy định. Chỉ các công trình giao thông đang xây dựng, sửa chữa mới được phép đặt tạm thời các tấm bê tông, vật cản... nhưng vẫn phải có các biển báo, đèn báo an toàn và có người hướng dẫn, chỉ đường để không xảy ra các sự cố. Dải phân cách do Khu 2 lắp đặt nên cơ quan này phải chịu trách nhiệm trong tai nạn của anh thanh niên và gia đình nạn nhân có các quyền theo quy định pháp luật. NGÂN NGA ghi