Ngày 28-8, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Giám đốc Trung tâm An sinh TP.HCM đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ, Trung tâm An sinh quận 4 và quận Phú Nhuận về công tác tiếp nhận, phân phối túi an sinh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đại diện quận 4 cho biết, quận được phân phối 22.251 suất, đã chuyển 20.142 suất đến các hộ dân. Số túi an sinh còn lại chưa được phát là các hộ có F0 phải thực hiện cách ly y tế. Riêng quận Phú Nhuận được phân phối 23.700 suất và đã phát đến các hộ dân, giúp duy trì cuộc sống từ 3-7 ngày.



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Giám đốc Trung tâm An sinh TP.HCM Tô Thị Bích Châu làm việc với quận Phú Nhuận về việc phân phối túi an sinh, ghi nhận khó khăn của địa phương. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Tại buổi làm việc, đại diện hai quận cũng nêu khó khăn chung là nguồn cung cấp thực phẩm hiện nay chưa được đảm bảo. Trong đó, rau xanh rất dễ bị hư hỏng trước khi đến được tay người dân.

Cùng đó, mô hình “đi chợ hộ” cũng gặp nhiều khó khăn, khi các siêu thị, nhà cung cấp không đảm bảo số lượng nhu yếu phẩm theo các combo đã thông báo. Mặt khác, lực lượng tình nguyện viên không có giấy đi đường nên không thể vận chuyển nhu yếu phẩm đến người dân nếu như không có lực lượng dân quân và các chiến sĩ tăng cường.

Các địa phương cũng đề cập, nếu sắp tới TP vẫn kéo dài giãn cách, việc đảm bảo nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng rất khó khăn, nhất là khi diện lao động tự do mất việc làm, sinh viên ở trọ, các khu trọ có đông công nhân…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu ghi nhận các khó khăn của địa phương và cho biết sẽ trao đổi lại với Ban Thường vụ Thành ủy, các thành viên của Trung tâm An sinh TP.HCM để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho các địa phương.