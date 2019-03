Trường Cao đẳng Cần Thơ vi phạm thuế hơn 800 triệu

Ngày 23-3, nguồn tin của PLO.VN cho biết Thanh tra TP Cần Thơ vừa có Thông báo Kết luận thanh việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tại Trường Cao đẳng Cần Thơ.

Trước đó, Thanh tra TP Cần Thơ tổ chức thanh tra tại trường này trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2016 đến 31-12-2018.

Qua thanh tra, đoàn phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế tại Trường Cao đẳng Cần Thơ như: Việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập còn một số bản kê khai chưa thực hiện theo đúng quy định; chưa đúng mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập: Không kê khai giá trị tài sản; không giải trình tài sản tăng, giảm; giải trình tài sản tăng, giảm chưa rõ; kê khai không đầy đủ theo mẫu....

Bên cạnh đó việc thực hiện chấp hành chính sách pháp luật về chế độ tài chính - kế toán của Trường còn thiếu sót như thực hiện trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp kinh phí bồi thường sau đại học là chưa đúng quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính hướng dẫn về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo với số tiền trích nhập quỹ sai quy định là trên 137 triệu đồng; Việc thực hiện xây dựng công trình Trường Mầm non thực hành Cao đẳng Cần Thơ, do Ban quản lý dự án ĐTXD 2 làm chủ đầu tư, Đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bảo Ngân “có vấn đề” về nghiệm thu khối lượng và biện pháp thi công, do đó Đoàn thanh tra đã yêu cầu đơn vị thi công phải khắc phục sửa chữa và truy nộp số tiền trên 12 triệu đồng; Việc thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn được trích 7% BHYT để chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên Trường thực hiện chưa đúng theo qui định của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Đặc biệt là thanh tra phát hiện việc thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước Trường còn sai sót trong việc kê khai thiếu thuế từ năm 2017 đến năm 2018.

Qua đó, Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Trường và các đơn vị có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế; chỉ đạo chủ đầu tư là Ban quản lý dự án ĐTXD 2 nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với cá nhân liên quan trong việc thiếu trách nhiệm kiểm tra dẫn đến toàn bộ trần bị sập và toàn bộ hệ thống thiết bị kèm theo hư hỏng hoàn toàn tại công trình Trường Mầm non thực hành Trường Cao đẳng Cần Thơ.

Về xử lý tài chính, truy nộp tổng số tiền trên 972 triệu đồng. Trong đó truy thu Trường Cao đẳng Cần Thơ số tiền trên 958 triệu đồng gồm tiền thực hiện nghĩa vụ thuế chưa đúng quy định là trên 821 triệu và tiền trích lập quỹ từ kinh phí bồi thường sau đại học không đúng quy định là 137 triệu.

Đồng thời đề nghị Cục thuế thành phố Cần Thơ ban hành quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với Trường Cao đẳng Cần Thơ, tổng cộng số tiền truy thu, phạt và tiền chậm nộp số tiền thuế đã nêu trên.