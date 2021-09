Chiều 30-9, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ông Lữ Quang Ngời đã ký quyết định về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Không được ra đường từ 20 giờ đêm đến 3 giờ sáng hôm sau

Theo đó, Vĩnh Long áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 19 trên phạm vi toàn tỉnh (trừ các địa bàn, khu vực còn đang thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch) từ 0 giờ ngày 01-10 đến hết ngày 15-10.

Tại địa bàn các địa phương áp dụng theo Chỉ thị số 19, người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Người dân được đi lại bình thường trong phạm vi các địa bàn nội tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 19; chỉ di chuyển ra vào địa bàn đang áp dụng Chỉ thị số 16 trong trường hợp thật sự cần thiết, đồng thời phải có đăng ký và thực hiện đúng lộ trình di chuyển.

Vĩnh Long dỡ bỏ các chốt chặn kiểm soát việc di chuyển giữa các địa bàn liên vùng xanh.

Vĩnh Long yêu cầu người dân không ra đường trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày hôm trước đến 03 giờ ngày hôm sau đến hết ngày 15-10.



TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: HD

Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tập trung quá 10 người tại 1 địa điểm ở nơi công cộng, đám hỏi, cưới, tang và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng được phép hoạt động.

Các hoạt động thể thao ngoài trời không tiếp xúc trực tiếp được tập trung không quá 10 người. Tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết.

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải tạm dừng hoạt động) được hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phục vụ khách tại chỗ bố trí 1 bàn không quá 04 người; khoảng cách giữa bàn với bàn tối thiểu 2 m hoặc có vách ngăn (tối đa phục vụ không quá 30% công suất nhưng không quá 10 khách/lần phục vụ); khuyến khích bán hàng mang đi.

Riêng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống ven quốc lộ, các tuyến đường thuộc luồng xanh quốc gia không được kinh doanh phục vụ tại chỗ (chỉ được bán mang đi).

Tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu như cơ sở làm đẹp (trừ dịch vụ cắt tóc, uốn tóc); khu vui chơi, giải trí; quán bar; karaoke; game; massage; phố đi bộ; chợ đêm; các phòng tập thể dục, thể thao.

Hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh tiếp tục ngừng hoạt động. Hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh được hoạt động nhưng không được quá 50% số ghế.



Chốt bảo vệ vùng xanh ở Vĩnh Long. Ảnh: HD

Tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát của tỉnh, huyện, xã giáp các tỉnh lân cận và giáp địa bàn nguy cơ cao, nguy cơ rất cao, tăng cường kiểm tra các cửa ngõ ra, vào tỉnh. Học sinh học từ xa (học trực tuyến, học trên truyền hình, học qua tài liệu dạy học).

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 19 mà phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng, tùy tình hình thực tế, Ban chỉ đạo địa phương tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp hành chính phù hợp ở mức cao hơn, sớm hơn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Nhà đầu tư muốn đến Vĩnh Long phải tiêm đủ liều vaccine

Riêng các địa phương gồm Tổ 13 ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An, thị xã Bình Minh; Tổ 1 ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh; Tổ 1 ấp Gò Ân, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm; Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ 12, Tổ 13, Tổ 14, Tổ 15, Tổ 16, Tổ 17 và Tổ 18 ấp Tường Ngãi (10 Tổ), xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn; Tổ 14, Tổ 15 và Tổ 16 ấp Bình Quý, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình (03 Tổ); Tổ 7, Tổ 17 và Tổ 18 Khóm 3 thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình (03 Tổ) thì áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống, dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16.

Trong thời gian giãn cách, địa phương khẩn trương tiến hành điều tra, truy vết rõ nguồn lây, triển khai xét nghiệm tầm soát, đánh giá mức độ nguy cơ; tùy tình hình cụ thể Chủ tịch UBND cấp huyện có phương án thu hẹp (hoặc mở rộng) phạm vi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hoặc áp dụng Chỉ thị 15 cho phù hợp.

UBND tỉnh Vĩnh Long cũng có di chuyển ra vào địa bàn đang áp dụng Chỉ thị số 16 (nội tỉnh). Đối với việc vận chuyển bằng phương tiện vận tải hàng hóa thực hiện theo quy định chung của ngành Giao thông vận tải. Trong đó, người lái xe và người theo xe phải có Giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ; lái xe và người theo xe không rời khỏi cabin. Khi lên xuống hàng xong phải quay đầu xe rời ngay khỏi địa bàn, không yêu cầu bẳt buộc thay lái xe hoặc sang hàng tại khu vực chốt kiểm soát.

Đối với các phương tiện xe ô tô (kể cả xe chở hàng hóa và xe chở người) chỉ đi xuyên qua địa bàn để đến nơi khác mà không dừng đỗ, cửa xe và kính xe đóng kín thì được tạo điều kiện lưu thông, không phải yêu cầu xét nghiệm.

Những người tham gia thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nếu đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (không quá 6 tháng) và có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR còn hiệu lực thì tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương.

Đối với các nhà đầu tư, muốn đến làm việc, đầu tư tại tỉnh Vĩnh Long phải có văn bản gửi đến UBND tỉnh trước và đảm bảo các điều kiện tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 theo quy định; có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng phương pháp PCR còn hiệu lực.