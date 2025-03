Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc 11/03/2025 10:23

Sáng 11-3, tại tượng đài Công an nhân dân vì dân phục vụ (phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng), Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2024; lễ ra quân triển khai đợt cao điểm của Tuổi trẻ Công an Thủ đô xung kích tham gia bảo đảm an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp, các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế trên địa bàn Thủ đô năm 2025.

Buổi lễ do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội chủ trì.

Công an Thủ đô luôn là lực lượng tiên phong

Năm nay, tháng thanh niên Công an Thủ đô được tổ chức triển khai trong bối cảnh lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an TP Hà Nội nói riêng đang đứng trước thời điểm lịch sử bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Những sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành trong năm 2025 như: Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Ngày thành lập nước; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam… đều gắn liền với tuổi trẻ Công an Thủ đô, gắn liền với sự dấn thân, tinh thần tình nguyện của thanh niên vì sự nghiệp cách mạng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh CA

Đặc biệt năm nay, cả hệ thống chính trị sẽ tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Những năm qua, thống nhất nhận thức về vai trò, nhiệm vụ chính trị, các thế hệ thanh niên Công an Thủ đô luôn là lực lượng tiên phong, xung kích trên mọi mặt trận, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng và không ngừng nâng cao hiệu quả các mặt công tác để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiêu biểu, tuổi trẻ Công an Thủ đô đã phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng thông qua Công trình thanh niên Tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Trao thưởng cho 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô

Giải thưởng gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu là phần thưởng, sự tôn vinh của Công an TP Hà Nội đối với những tấm gương thanh niên tiêu biểu, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong tập thể và cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực: học tập, lao động, rèn luyện, chiến đấu, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, kĩ thuật, nghệ thuật và thể dục thể thao.

Họ đều là những điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng, hạt nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Lãnh đạo công an TP Hà Nội trao thưởng cho 10 gương mặt trẻ. Ảnh CA

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tuyên dương, trao thưởng cho 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2024.

Nhắn gửi tới các gương mặt nhận giải thưởng năm nay, đại diện lãnh đạo Công an thành phố nhấn mạnh, được tôn vinh, trao thưởng đã khó, nhưng giữ được vinh dự ấy còn khó khăn hơn.

Vì vậy, các cán bộ, chiến sĩ không được “ngủ quên trên chiến thắng”, thỏa mãn với thành tích đã đạt được, mà phải luôn cố gắng, không ngừng phấn đấu để giành được những thành công lớn hơn nữa, để xứng đáng với danh dự và truyền thống của lực lượng Công an Thủ đô, hết mình để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Kỷ nguyên mới với nhiều thuận lợi và thách thức đang tới, lãnh đạo Công an TP Hà Nội mong muốn các đồng chí phải tiếp tục tự hoàn thiện mình, không chỉ là chuyên môn nghiệp vụ, mà còn phải không ngừng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, phấn đấu trở thành người tài - đức song toàn, vừa hồng, vừa chuyên như Bác Hồ đã dạy.

Cũng tại buổi lễ, nhằm góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa tuổi trẻ các đơn vị trong thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đảng bộ các cấp, các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế trên địa bàn Thủ đô năm 2025, 8 đội hình thanh niên xung kích của tuổi trẻ Công an Thủ đô đã được triển khai.

Ngay sau lễ phát động, Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc đồng loạt ra quân thực hiện các đội hình, 526 Đoàn thanh niên Công an các xã, phường, thị trấn Đoàn trên địa bàn Thủ đô cũng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực, ý nghĩa tại địa phương, đơn vị, thể hiện tình thần trách nhiệm và sự sáng tạo, xung kích của thế hệ trẻ Công an Thủ đô thời đại mới.