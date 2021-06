Chiều 3-6, sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2021 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, Văn phòng Chính phủ đã có cuộc họp trao đổi thông tin với báo chí.



Trong phần trả lời về vấn đề nhập vaccine, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường khẳng định Chính phủ có chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp có điều kiện và có nguồn vaccine thực hiện việc nhập khẩu.

Về kiểm soát chất lượng vaccine, Thứ trưởng Cường nói chất lượng vaccine được nhà sản xuất đảm bảo, được cấp phép trong tình trạng khẩn cấp nhưng hiệu quả thì vẫn phải theo dõi.

“Một số vaccine được bảo quản ở điều kiện nghiêm ngặt, âm 75 độ C. Chúng ta cấp phép trong tình trạng thiếu hồ sơ, một số loại chưa kiểm định được. Chúng ta không thể kiểm định chất lượng thông thường mà phải chấp nhận nhập những vaccine do WHO đã cấp phép hoặc một số nước như Mỹ, Nga, châu Âu đã cấp phép” - Thứ trưởng Cường giải thích.

Theo ông Cường, cách kiểm soát chất lượng vaccine tốt nhất là phải mua từ nhà sản xuất, không qua công ty trung gian vì không bảo đảm được điều kiện bảo quản hay chất lượng khi vaccine đi qua trung gian.

“Doanh nghiệp cần phải được nhà sản xuất trực tiếp ủy quyền và Bộ Y tế sẽ kiểm soát vấn đề này” - Thứ trưởng Cường khẳng định.

Về tiến độ tiêm vaccine, ông Cường nói theo nghị quyết của Chính phủ, Bộ Y tế được giao nhập khẩu 150 triệu liều vaccine để tiêm cho 75% người từ 18 tuổi trở lên. Cơ bản chúng ta đã tiếp cận được số lượng vaccine này” - ông Cường cho hay.

Thứ trưởng Cường khẳng định từ tháng 8-2020 trở đi thì các nguồn vaccine về Việt Nam tương đối nhiều. Chẳng hạn Pfizer cam kết cung cấp 15 triệu liều, AstraZeneca cam kết 30 triệu liều, Sputnik V cung cấp 20 triệu liều… trong quý IV-2020.

“Tổng hiện nay khoảng 170 triệu liều nhưng cũng phải phòng trường hợp giao hàng chậm” - Thứ trưởng Cường cho hay.

Thi tốt nghiệp THPT vào đầu tháng 7-2021 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Minh Sơn cho hay: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có hơn 1 triệu thí sinh thi, trong đó 3/4 lấy kết quả để xét tuyển ĐH. Dù dịch COVID-19 phức tạp nhưng Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương, cùng các bộ, ngành chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức kỳ thi đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn cho học sinh, người làm công tác coi thi. Kế hoạch thi là ngày 7 và 8-7, “công tác chuẩn bị đến nay nghiêm túc, đúng tiến độ” - ông Sơn nói. Thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục vào chiều 6-7, làm bài ngữ văn và toán ngày 7-7; làm bài thi tổ hợp và ngoại ngữ vào 8-7.