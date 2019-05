Việt Nam hoan nghênh lập trường của Ấn Độ về biển Đông

Ngày 10-5-2019, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chủ trì lễ đón chính thức Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu.



Sau lễ đón, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã hội đàm với Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu.



Hai bên nhất trí kinh tế-thương mại-đầu tư là lĩnh vực trọng tâm cần thúc đẩy và cùng nỗ lực đạt mục tiêu kim ngạch 15 tỷ USD trong thời gian tới. Hai bên đánh giá cao thành công kỳ họp lần thứ 4 Tiểu ban Hỗn hợp Thương mại (1-2019) và đề nghị sớm xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả các thỏa thuận thương mại đã ký và đồng thời tháo gỡ các rào cản, vướng mắc hiện có.

Phó Tổng thống Ấn Độ bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam; chúc mừng việc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam. Ông đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên để triển hai hiệu quả các Dự án bảo tồn, tôn tạo Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn tại tỉnh Quảng Nam và hỗ trợ cộng đồng Chăm tại tỉnh Ninh Thuận.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc; ủng hộ lẫn nhau ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2021, Ấn Độ nhiệm kỳ 2021 – 2022.



Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ và hoan nghênh lập trường của Ấn Độ về biển Đông thời gian qua. Bà đề nghị Ấn Độ tiếp tục ủng hộ việc duy trì trật tự tại Biển Đông dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không; giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Phó Tổng thống Ấn Độ đánh giá cao sự những nỗ lực và đóng góp của Việt Nam trong các hoạt động tôn giáo toàn cầu nói chung và Phật giáo nói riêng và tin tưởng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần này sẽ thành công tốt đẹp.