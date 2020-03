Việt Nam phổ cập 100% điện thoại thông minh đến dân

Năm 2020 Bộ TT&TT đẩy mạnh việc phổ cập smartphone đến người dân. Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý I-2020 diễn ra ngày 3-3.



Ảnh: Mic.gov

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, lần đầu tiên Việt Nam có chương trình phổ cập điện thoại thông minh đến 100% người dân. Đây là cơ sở để đẩy mạnh chính phủ điện tử. Điều này được thực hiện thông qua việc sản xuất những chiếc điện thoại thông minh Việt Nam với giá chỉ 45-50 USD.

Cùng với đó, nhà mạng sẽ bù giá 10 USD, các nhà phát triển ứng dụng cài sẵn trên máy hỗ trợ 1 USD/ứng dụng. Với chủ trương có khoảng 10 ứng dụng cơ bản giúp giảm bớt giá thành sản phẩm thêm khoảng 10 USD.

Cộng với việc trợ giá từ nhà sản xuất, giá bán những chiếc smartphone Việt đến tay người dân sẽ chỉ còn khoảng 20 USD, tức là chưa đến 500.000 đồng. Khi 100% người dân sử dụng smartphone, điều này sẽ rất thuận lợi cho việc triển khai chính phủ điện tử.

Đại diện Cục Viễn thông cũng cho hay việc dừng sóng 2G sớm sẽ thúc đẩy tăng trưởng số lượng thiết bị di động đầu cuối thông minh, tiếp cận với nhiều dịch vụ mới như hành chính công, tạo điều kiện thúc đẩy đề án chuyển đổi số quốc gia, chính phủ điện tử.

“Sau 30 năm, 2G đã hoàn thành sứ mạng, mỗi người dân đã có một chiếc điện thoại. Việc tắt sóng 2G và hỗ trợ máy 4G cho người dân sẽ giúp đưa Việt Nam thành một trong số ít các nước với 100% là máy điện thoại thông minh, sẵn sàng cho công dân điện tử” - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Báo cáo tại hội nghị cũng cho thấy lĩnh vực viễn thông: Bộ TT&TT đã siết chặt công tác xử lý SIM kích hoạt sẵn trên thị trường trong thời gian qua đã thu được hiệu quả tích cực; số lượng thuê bao di động có lượng sụt giảm.

Trước những tác động tiêu cực từ thị trường đối với sản lượng và doanh thu dịch vụ, các doanh nghiệp viễn thông vẫn đảm bảo tốt chất lượng dịch vụ cung cấp đến người dùng.

Ngoài ra, trong bối cảnh khó khăn, các doanh nghiệp viễn thông vẫn tập trung nguồn lực đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, triển khai các chỉ đạo của Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến về bệnh dịch đến người dân (tính đến thời điểm hiện tại các doanh nghiệp viễn thông đã tổ chức năm đợt nhắn tin tuyên truyền tới hơn 125 triệu thuê bao với tổng số gần 7 tỉ tin).

Về lĩnh vực an toàn an ninh mạng: Trong hai tháng đầu năm nay, số lượng các vụ tấn công mạng tại Việt Nam đã giảm so với cùng kỳ năm 2019. Cũng tương tự đối với các địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma cũng giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Bộ đã xây dựng và trình Chính phủ đề án đưa Việt Nam trở thành trung tâm phân tích và chia sẻ về an toàn thông tin khu vực ASEAN; đang tập trung nghiên cứu, xây dựng đề án bảo vệ thông tin cá nhân và hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo lành mạnh trên không gian mạng. Tới đây, Bộ TT&TT sẽ hoàn thiện nghị định về định danh và xác định điện tử.