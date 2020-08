Ông Đinh Toàn Thắng, Vụ trưởng Vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao, khẳng định chính phủ VN rất coi trọng hợp tác quốc tế về biển, nhất là với những đối tác có nhiều kinh nghiệm như EU và các nước châu Âu trong triển khai chiến lược biển của mình.



“Thông qua hợp tác, chúng ta thúc đẩy các nỗ lực chung đảm bảo an ninh, hòa bình, ổn định cho các vùng biển trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển, cùng đảm bảo quyền tự do khai thác tài nguyên trong vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình không bị chèn ép” - ông Thắng nói.

Đại sứ Giorgio Aliberti, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại VN, nhận định quan hệ VN - EU chưa bao giờ trở nên sâu sắc và gần gũi như hiện nay.

Ông hy vọng sự kiện này góp phần làm rõ hơn các chính sách biển của EU, vốn là công cụ thúc đẩy sự ổn định và giải quyết các tranh chấp biển ở Đông Địa Trung Hải hoặc Biển Đông.