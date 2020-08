Vòng xoay ông Lũy và người có 100 giấy khen

Với làn da ngăm đen, dáng người tầm thước, ông Nguyễn Đình Lũy (55 tuổi), bảo vệ dân phố phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM, được người dân biết đến như khắc tinh của tội phạm ma túy tại khu vực ngã tư Bình Phước.



Tên ông còn được người dân địa phương gắn cho khu vực vòng xoay cầu vượt Bình Phước là “vòng xoay ông Lũy” vì ông đã bắt giữ cả ngàn người liên quan đến ma túy ở vòng xoay này.

Bảo vệ dân phố thành “trinh sát”

Hằng ngày ông Nguyễn Đình Lũy luôn xem việc đi tuần tra qua các con hẻm, ngõ ngách, nhắc nhở người dân trông coi tài sản, khóa xe cẩn thận, theo dõi những kẻ tình nghi… như một nhiệm vụ.

Kinh nghiệm tích lũy hơn 10 năm giúp ông nhanh chóng phát hiện kẻ gian, báo cho các bảo vệ cùng theo dõi để ghi nhận và thông báo cho các lực lượng chức năng.

Đầu tháng 7-2020, ông nhận tin có kẻ chuyên trộm xe máy xuất hiện ở khu vực chợ đầu mối nên bỏ cả tuần theo dõi và phát hiện người này chuyên mua bán ma túy, nằm trong “danh sách đen” của ông trước đó. Ông liền báo cho công an phường để cử người hỗ trợ.

Hơn 3 giờ sáng 19-7, ông Lũy và tổ tuần tra hóa trang đeo bám người này từ chợ đầu mối. Khi đi ngang qua một thanh niên chạy xe Exciter thì người này chìa tay ra giao ma túy. Tổ tuần tra liền bám theo đến đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước và ông Lũy tăng ga vượt lên cản xe. Đúng lúc này tổ tuần tra có mặt, bắt giữ nghi can. Qua kiểm tra, trên người thanh niên này có bốn gói ma túy, dao bấm, kim tiêm. Riêng xe máy thì không có giấy tờ.

Cũng trong tháng 7-2020, ông phát hiện một nhóm nam nữ sử dụng ma túy trong nhà nghỉ và báo công an phường kiểm tra. Qua làm việc với công an, cả năm người khai là thuê phòng để sử dụng ma túy.

Vụ việc khiến ông nhớ nhất là vào cuối năm 2015, lúc đó ông nhận được tin báo có một phụ nữ chuyên mua bán ma túy tại khu vực chợ Hiệp Bình Phước. “Nguồn tin không cung cấp thông tin gì mà chỉ miêu tả sơ đặc điểm nhận dạng, tôi phải theo dõi khu vực chợ cả 10 ngày mới phát hiện được” - ông Lũy kể.

Khi phụ nữ này cùng đồng phạm đi giao hàng tại vòng xoay ngã tư Bình Phước thì công an ập tới bắt giữ. “Tại trụ sở công an, điện thoại các nghi phạm liên tục nhận được những cuộc gọi mua hàng. Lực lượng công an đã để các nghi phạm hẹn gặp người mua và bắt giữ những người này” - ông Lũy nói thêm.



Ông Nguyễn Đình Lũy (thứ ba từ trái qua) cùng đồng đội trong một ca trực. Ảnh: TỰ SANG

“Vòng xoay ông Lũy”

Ông Lũy là một trong những người gắn bó với lực lượng bảo vệ dân phố phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức hơn 10 năm. Qua việc tự làm “trinh sát”, ông giúp cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý cả ngàn người liên quan đến ma túy, chủ yếu tại khu vực vòng xoay cầu vượt Bình Phước. Chính vì thế, người dân ở đây thường gọi vui vòng xoay cầu vượt Bình Phước là “vòng xoay ông Lũy”.

Vì điều này mà ông bị nhiều kẻ xấu thù ghét, hăm dọa. “Tôi bị hăm dọa nhiều lắm, nhiều người còn nhắn tin vào điện thoại của tôi, đe dọa người thân của tôi” - ông Lũy trải lòng.

Hầu như ngày nào ông Lũy cũng đi kiểm tra tình hình an ninh ở khu phố, dành gần hết thời gian cho sự bình yên của bà con, ông được nhiều người yêu quý. Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG, một người dân sống ở khu phố 2,

phường Hiệp Bình Phước Ông Lũy là người nghiêm khắc, hết mình vì công việc nhưng cũng luôn quan tâm, ân cần với những người đồng đội. Anh NGUYỄN QUỐC THẮNG, bảo vệ dân phố phường Hiệp Bình Phước

Sau khi đe dọa, kẻ xấu làm thật. Ông bị đánh lén, phải nằm bệnh viện cả tháng nhưng khi chưa bình phục hoàn toàn, ông đã quay lại làm nhiệm vụ “trinh sát” vì “không đi thì thấy nhớ lắm”.

“Những ngày không có ca trực, tôi vẫn phải chạy một vòng nghe ngóng tình hình ở địa bàn. Nghe người dân báo bị mất tài sản, bị trộm hay cướp giật, tôi khó chịu lắm, chỉ muốn làm sao để người dân luôn yên giấc ngủ” - ông Lũy giãi bày.

Chuyện ông lao xe vào hai kẻ chạy xe Winner giật dây chuyền của một phụ nữ, khống chế được một người được Ban giám đốc Công an TP.HCM thưởng nóng làm ông vui nhưng ông cho rằng niềm vui lớn hơn của ông là bà con trong khu phố bình yên, không lo trộm cướp và các tội phạm khác.

“Được thấy bà con được ngon giấc, tội phạm không còn hoành hành, đó mới chính là niềm vui lớn nhất, thôi thúc tôi đi tuần mỗi ngày” - ông Lũy chia sẻ.