Vụ tặng ô tô 3,7 tỉ: Năm 2018, Cao Bằng chưa báo cáo

Như PLO đã đưa tin, TTCP mới đây có dự thảo báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trình Chính phủ để gửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (diễn ra cuối tháng 10 tới đây). Báo cáo nêu rõ có ba trường hợp nhận quà không đúng quy định với tổng trị giá gần 4 tỉ đồng. Trong đó, một số lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng nhận quà tặng là một chiếc ô tô có giá trị 3,7 tỉ đồng vào năm 2016. Quá trình xác minh, Bộ Công an xử lý kỷ luật cảnh cáo hai trường hợp; Tỉnh ủy Cao Bằng kỷ luật cảnh cáo ba trường hợp; Công an tỉnh xử lý cảnh cáo hai trường hợp, khiển trách một trường hợp.