Vụ thi thể trẻ 5 tuổi bị trói trong nhà hoang: Bắt nghi can

Tối 9-6, Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu, Công an tỉnh Nghệ An, đã bắt giữ Đào Ngọc Hoàng (học sinh lớp 11, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra vụ cháu bé 5 tuổi bị tử vong trong căn nhà hoang.



Nạn nhân bé Hồ Văn Đô. Ảnh: Gia đình.

Nạn nhân là cháu Hồ Văn Đô (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu).

Trong đêm 9-6, rất đông người dân lên gần hiện trường để chia buồn cùng gia đình và hóng xem sự việc. Công an huyện Yên Thành, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường để thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nguồn tin cho biết, sau hai ngày cháu Đô mất tích, từ camera nhà dân, người thân xác định được nghi can Hoàng có chở cháu Đô rời làng. Sau đó, khi Hoàng chịu đi lên chỉ ngôi nhà hoang thì cháu Đô đã tử vong.



Trong đêm 6-9, rất đông người dân đến gần hiện trường dõi theo sự viêc. Ảnh: ĐH.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 15 giờ chiều 7-6, cháu Đô xin bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình anh Tụ đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức của con trai mình. Anh Tụ trình báo công an và đăng các thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội.

Cho đến chiều tối 9-6, khi tìm được thi thể con bị trói, bỏ đói trong căn nhà hoang ở khu vực Tổng đội TNXP 6 (cũ), cách nhà khoảng 6km, vợ chồng anh Tụ khóc, ngất xỉu vì quá thương con.

Nguồn tin cho biết, em Đô bị dẫn đến căn nhà hoang và trói lại dẫn đến em bị tử vong.

Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.