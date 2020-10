Vụ tuồn sổ hồng ra ngoài ở Đà Nẵng: Còn 6 sổ chưa thu hồi

Chiều 7-10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức buổi họp báo chín tháng đầu năm 2020.

Các báo đã đặt câu hỏi về kết quả điều tra vụ án chuyên viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) quận Sơn Trà tuồn hàng chục sổ hồng ra cho bạn mượn.



Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: TẤN VIỆT

Trả lời báo chí, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, nói: “Thời gian qua, Công an TP Đà Nẵng đã tăng cường đấu tranh, phòng ngừa nhiều loại tội phạm. Nhưng sự việc này nằm ngoài phòng ngừa của công an, thật sự không nghĩ là sự việc này xảy ra”.

Theo Tướng Viên, trong vụ án này, Dương Thị Ngọc Anh (41 tuổi, chuyên viên Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Sơn Trà) câu kết với Đào Thị Như Lệ (41 tuổi, quê Quảng Nam, ngụ đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng) thực hiện hành vi vi phạm.

Bà Anh lợi dụng chức vụ, quyền hạn đã giao cho bà Lệ 28 sổ hồng. Qua điều tra, xác minh sau bốn ngày từ khi phát hiện vụ việc, công an đã thu hồi được 22 sổ hồng. Hiền còn sáu sổ hồng chưa thu hồi được.

Tướng Viên cho hay, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ để điều tra.

Hiện, công an đang củng cố hồ sơ, chuẩn bị khởi tố bị can đối với bà Lệ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Mở rộng điều tra, công an đã xử lý thêm một cá nhân về tội cưỡng đoạt tài sản. Toàn bộ vụ việc đến thời điểm này, công an đã thông tin cho báo chí. Vụ việc còn dài, hồ sơ rất nhiều. Chúng tôi đang phân loại điều tra rồi sẽ cung cấp thông tin” – Tướng Viên cho hay.

Như PLO đã thông tin, Giám đốc VPĐKĐĐ TP Đà Nẵng đã tạm đình chỉ có thời hạn đối với Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Sơn Trà và hai cán bộ khác của chi nhánh.

Tối 4-9, Công an TP Đà Nẵng cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Thanh (giám đốc một doanh nghiệp, ngụ đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hành vi vi phạm của ông Thanh được phát hiện khi công an điều tra vụ án nói trên. Công an đã lấy lời khai của ông Thanh và thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng.