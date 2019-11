Vụ xây chùa lấn đất: Yêu cầu 4 sở cùng vào cuộc

Công văn trên gửi Sở Tư Pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh Nghệ An truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh.





Một số hạng mục của chùa Linh Sâm đã được xây dựng trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đền Hữu. Ảnh: Đ.LAM.

“Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các Sở: TN&MT, Xây Dựng, Tư Pháp và UBND huyện Thanh Chương kiểm tra hiện trạng, hồ sơ pháp lý, bản đồ địa chính, biên bản khoanh vùng bảo vệ của hồ sơ di tích, việc cắm mốc giới trên thực địa; làm rõ ranh giới, diện tích đất tổng thể của di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Hữu tại xã Thanh Yên theo đúng quy định của pháp luật.



Xác định rõ diện tích đất bị lấn chiếm, xây dựng trái pháp luật trong khu vực bảo vệ của Di tích. Kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 5-12”, công văn nêu rõ.

Công văn cũng giao UBND huyện Thanh Chương thực hiện nghiêm túc công văn số 8111 ngày 13-11 của UBND tỉnh Nghệ An. Theo đó, huyện Thanh Chương phải chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra, kịp thời lập đầy đủ hồ sơ, xử lý các vi phạm theo quy định của thẩm quyền. Báo cáo kiến nghị xử lý các hành vi phạm vượt thẩm quyền (nếu có) liên quan đến việc tổ chức xây dựng chùa Linh Sâm tại xã Thanh Yên.

Đồng thời giao UBND huyện Thanh Chương triển khai các biện pháp bảo vệ di tích và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vụ việc về UBND tỉnh Nghệ An trước ngày 10-12.



Đền Hữu (bên phải) và công trình xây chùa Linh Sâm (bên trái)- đanh đình chỉ thi công. Ảnh: CẢNH HÙNG.

Ông Bùi Hữu Chương, Chủ tịch UBND xã Thanh Dương cho biết: “Tôi vừa chuyển từ Phó Bí Thư Đảng ủy xã sang làm chủ tịch xã được 20 ngày nay. Chúng tôi đã tạm đình chỉ việc xây chùa Linh Sâm và báo cáo lên cấp trên và chờ cấp trên đưa ra hướng xử lý. Ban đầu thì dân đề nghị khôi phục xây lại chùa Linh Sâm nên xã đề nghị huyện và chúng tôi nghĩ rằng xây dựng cũng là việc tốt, việc thiện theo nguyện vọng của dân. Nhưng trong triển khai đã vội vàng, cán bộ địa chính không nắm chắc sơ đồ đất để chỉ đất xây chùa. Đất xây chùa chưa cấp sổ đỏ mà đất đó UBND xã Thanh Dương đang quản lý”.

Như đã đưa tin, tỉnh Nghệ An chỉ mới cho thành lập chùa Linh Sâm (xã Thanh Yên) chứ chưa có chủ trương cụ thể về quy hoạch, chưa cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, từ tháng 8-2019, nhiều nhóm thợ vận chuyển vật liệu xây dựng, gỗ đến dựng nhà chùa này. Trong đó, hiện họ đang dựng dở dang hai căn nhà gỗ và bốn căn nhà bê tông giả gỗ.

Ngày 28-10, ông Nguyễn Cảnh Điền, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Yên, đã ký công văn về việc đình chỉ thi công công trình chùa Linh Sâm. Từ đó đến nay, công trình chùa Linh Sâm đang trong tình trạng dừng thi công.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Nghệ An, hiện tại một số hạng mục của chùa Linh Sâm đã được xây dựng trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đền Hữu khi chưa có ý kiến của Bộ VH-TT&DL.

Đền Hữu là nơi thờ Thái phó Tấn Quốc công Nguyễn Cảnh Hoan (1521-1576), một võ tướng có nhiều công lao dưới thời Lê Trung Hưng. Ngày 22-1-2009, Bộ VH-TT&DL đã xếp hạng di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật Đền Hữu là di tích quốc gia.

Theo ông Lê Hồng Long, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Yên, chùa Linh Sâm cũ được xây dựng năm 1877 trên núi Ó của xã Thanh Yên. Đến nay chùa cũ không còn, việc phục dựng chùa là phục dựng văn hóa tâm linh của nhân dân chứ không phải của một cá nhân, tập thể nào kinh doanh trục lợi.

Dự án chùa Linh Sâm được xây dựng với tổng mức đầu tư gần 40 tỉ đồng.