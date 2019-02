Cùng với việc thành lập lực lượng 363 trấn áp, ngăn ngừa tội phạm, TP sẽ có những nỗ lực nào để tạo ra môi trường bình yên cho người dân?



+ Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong: Trước hết phải khẳng định một điều rằng TP luôn quan tâm và tập trung triển khai mọi giải pháp để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống yên bình cho người dân trên địa bàn. Đây là điều kiện tiên quyết, là cơ sở để TP triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.



Lực lượng Tổ công tác 363 của Công an TP.HCM sẽ tập trung trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm đường phố để giữ gìn sự bình yên cho người dân. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Năm 2019 dự báo tình hình các thế lực thù địch vẫn tìm cách gây mất ổn định cho đất nước và TP, các loại tội phạm ngày càng tinh vi, liều lĩnh, do đó TP xác định luôn tập trung, huy động tối đa sức mạnh của hệ thống chính trị và biết dựa vào nhân dân để giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng công an đã thành lập Tổ công tác 363, bố trí theo hai cấp TP và quận-huyện, trong đó mỗi tổ công tác gồm ba lực lượng hình sự, giao thông và cơ động với địa bàn hoạt động linh hoạt, thay đổi thường xuyên và liên tục 24/24 giờ, các chiến sĩ được trang bị đầy đủ các phương tiện nghiệp vụ trong quá trình tuần tra, kiểm soát để trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm đường phố.

Bên cạnh đó, các lực lượng chuyên ngành phải làm tốt hơn công tác nắm tình hình, sử dụng hiệu quả các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại để đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm mới… Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an viên và hình thành các tổ chức quần chúng, các lực lượng bán chuyên trách cùng công an giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư.

Cùng với đó là tiếp tục thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các đối tượng tổ chức đua xe trái phép. Đồng thời làm tốt công tác quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, thường xuyên kiểm tra an toàn phòng, chống cháy nổ, nhất là ở các khu dân cư, trường học, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống, các cơ sở kinh doanh, DN có nguy cơ cháy nổ cao, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn cháy nổ, phấn đấu hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra cháy.

TP sẽ luôn tập trung, chủ động xử lý có hiệu quả mọi tình huống xảy ra để đảm bảo tốt nhất tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.