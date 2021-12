Vụ tai nan xảy ra vào cuối giờ chiều 8-12, tại cầu Làng Mùng (trên quốc lộ 48C, thuộc địa phận xã Tam Hợp, huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) xe bán tải lao lật ngửa xuống mương thoát nước.



Người dân giải cứu, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Vào thời điểm nêu trên, xe án tải mang BKS 37C-238.24 chạy theo hướng đi lên thị trấn Quỳ Hợp thì không may bị mất lái, lao lật xuống mương nước. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân và người đi đường đã xuống cạy cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Trong đó, có ba nạn nhân là đàn ông được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch.

Tại hiện trường cho thấy, chiếc xe lao lật ngửa trên mương thoát nước, rất may nước cạn nên không bị chìm xe và người.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Quỳ Hợp và Đội CSGT 1-48, Phòng CSGT thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.