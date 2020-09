Xử lý nhiều xe đi vào đường cấm, tài xế dương tính với ma túy

Thời gian qua, Công an quận 9 đã phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan liên tục tuần tra, xử lý các xe đi vào đường cấm, giờ cấm. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kiểm tra việc sử dụng chất kích thích đối với các tài xế.



Nhiều tài xế dương tính với ma túy

Công an quận 9 vừa cho biết lực lượng liên ngành đã kiểm tra các chất kích thích đối với tài xế điều khiển xe cơ giới trên địa bàn phường Phú Hữu.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tổng kiểm tra 59 trường hợp, trong đó tài xế Lê Văn C. (33 tuổi, thường trú Thanh Hóa) điều khiển xe đầu kéo container có kết quả dương tính với chất ma túy.

Công an cho biết tài xế C. sẽ được thông báo chuyển về địa phương nơi cư trú để giáo dục. Ngoài ra, tài xế C. cũng bị tạm giữ xe bảy ngày, tước giấy phép lái xe 23 tháng và sẽ ra quyết định xử phạt đến 35 triệu đồng về hành vi điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 30-7 và 19-8, Công an quận 9 cùng các đơn vị liên quan đã kiểm tra các chất kích thích đối với hàng trăm tài xế tại phường Phú Hữu và Long Thạnh Mỹ. Qua kiểm tra, công an phát hiện tài xế ĐVT (28 tuổi, quê Bình Dương) và tài xế ĐNT (34 tuổi, thường trú Quảng Nam) dương tính với chất ma túy.

Với các vi phạm trên, hiện Công an quận 9 ra quyết định xử phạt hai tài xế 35 triệu đồng, giữ xe bảy ngày, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Theo Công an quận 9, tính từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị này đã phát hiện sáu trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy.



Xe ben đi vào đường cấm bị CSGT lập biên bản. Ảnh: TS



Tài xế bị phát hiện dương tính với chất ma túy sẽ bị phạt 35 triệu đồng. Ảnh: TS

Hàng trăm xe đi vào đường cấm

Chỉ trong hai tuần, hơn trăm xe đi vào đường cấm, giờ cấm đã bị Công an quận 9 lập biên bản, xử lý và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Công an quận 9 cho biết hằng ngày Đội CSGT đều bố trí lực lượng tuần tra 24/24 giờ để xử lý các trường hợp vi phạm giao thông. Đặc biệt là các xe đi vào đường cấm, giờ cấm.

Trong ngày 27-8, lực lượng CSGT đã lập biên bản sáu trường hợp đi trong giờ cấm. Cụ thể, ba trường hợp xe ben đi vào đường cấm tại đường Nguyễn Xiển, một xe tại đường Nguyễn Duy Trinh, một xe tại đường Hoàng Hữu Nam và một trường hợp tại đường Liên Phường.

Theo Công an quận 9, chỉ tính trong hai tuần qua, lực lượng CSGT đã lập biên bản, xử lý 107 trường hợp xe đi vào đường cấm, giờ cấm trên địa bàn quận. Trong đó chủ yếu là các loại xe ben, xe tải.

“Hầu hết tài xế khi bị chúng tôi lập biên bản đều cho biết do nhu cầu cung cấp hàng chỉ giao dịch vào ban ngày nên phải căn đường cho xe chạy. Nếu bị CSGT lập biên bản cũng phải chấp nhận vì không còn đường nào khác. Hơn nữa, tài xế giải thích thời gian cấm đường quá dài nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh” - Công an quận 9 cho biết. Trong thời gian tới, Công an quận 9 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.