Xử nghiêm vi phạm giao thông, không nể nang ngày Tết

Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, các cán bộ chiến sỹ của Đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 2 (Đội CSGT số 2, Cục CSGT) vẫn duy trì quân số thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.



Một trong những lỗi vi phạm được Đội CSGT số 2 tập trung phát hiện, xử lý là vi phạm về nồng độ cồn.

Đại úy Lê Việt Hùng, Đội phó Đội CSGT số 2, cho biết bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục CSGT, trong và sau Tết Nguyên đán, đơn vị tăng cường lực lượng, ứng trực 24/7 trên các tuyến đường, kết hợp với tuần tra lưu động để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời kịp thời phát hiện, khắc phúc các sự cố về giao thông trên tuyến.



Cán bộ Đội CSGT số 2 kiểm tra các tài xế trên tuyến phụ trách. Ảnh: MINH HẢI

Đại úy Hùng nhấn mạnh đơn vị quán triệt 100% cán bộ chiến sĩ không vì lý do ngày Tết mà không xử lý vi phạm. Đối với trường hợp phát hiện vi phạm, đơn vị đều kiên quyết xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Cũng theo vị Đội phó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, với đặc thù đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến đường đi qua nhiều địa phương hiện đang xuất hiện những ca nhiễm nên công tác phòng chống dịch rất được chú trọng.

“Mỗi cán bộ chiến sĩ luôn phải đeo khẩu trang và sát khuẩn tay khi thi hành nhiệm vụ. Khi phát hiện người dân không đeo khẩu trang, cán bộ chiến sĩ phải nhắc nhở và phát khẩu trang miễn phí...” - Đại úy Lê Việt Hùng nói.

Cũng theo đại diện Đội CSGT số 1, dự báo trong những ngày nghỉ Tết, lưu lượng người và phương tiện sẽ tăng cao do nhu cầu đi du xuân và trở về Hà Nội làm việc, đơn vị phối hợp chặt với các trạm BOT và địa phương trên tuyến để kịp thời cảnh báo nếu xảy ra ùn tắc.

Lực lượng CSGT cũng phối hợp với các đơn vị liên quan khuyến cáo người dân tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, với thông điệp “đã uống rượu bia là không lái xe”.

Trước đó, Cục CSGT cho hay trong dịp Tết, nhiều cơ quan và gia đình tổ chức liên hoan, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia gia tăng. Do vậy, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm với tinh thần cao nhất, đặc biệt là xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên suốt trong 7 ngày nghỉ Tết.

Cục CSGT cũng đã có công điện chỉ đạo CSGT Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với với các lực lượng công an khác thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, thông tin trên mạng xã hội và thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép, điều khiển đánh võng, chạy tốc độ cao, không để bị động bất ngờ.