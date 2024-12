Thôn Giang Đông bắt đầu hồi sinh sau nhiều năm bị vấn nạn ma túy tàn phá 07/12/2024 06:08

Trao đổi với PLO, Trung tá Chu Tiến Thành - Phó Trưởng Công an xã Ea Đah, cho biết thôn Giang Đông từng là điểm nóng về ma túy tại Đắk Lắk. Tuy nhiên, năm 2024, tình hình tội phạm ma túy tại đây giảm sâu, chưa phát hiện đối tượng nghiện mới.

Ma túy tàn phá thôn nghèo

PV theo chân lực lượng an ninh cơ sở tìm đến nhà bà Sùng Thị Táu (43 tuổi, thôn Giang Đông) đúng lúc bà vừa bắc ghế ra trước hiên ngóng chồng.

Thôn Giang Đông cách đây gần 10 năm. Ảnh: C.A

Mới 43 tuổi, nhưng nét mặt bà Táu khắc khổ, già nua chẳng khác gì người đã xấp xỉ sáu mươi. “Ma túy làm tôi thành ra thế này đấy. Vướng vào nó mấy năm, sức khỏe tôi suy kiệt hẳn” - bà Táu mở lời.

Theo bà Táu, chồng bà là ông Phàng A Tráng (44 tuổi) đã nghiện ma túy gần chục năm nay. Trong những lần lên nương làm rẫy, ông Tráng thường sử dụng ma túy để “có sức khỏe”. Mỗi lần làm rẫy mệt, bà Táu cũng được chồng rủ rê, đưa ma túy dùng rồi nghiện lúc nào không hay.

Năm 2023, trong một lần mua ma túy về sử dụng, bà Táu bị công an bắt quả tang và vướng vòng lao lý. Nhờ cải tạo tốt, bà vừa được trở về nhà sau một năm thi hành án.

Vẫn lời bà Táu, sau nhiều năm nghiện ngập, vợ chồng bà đã bán đi nhiều tài sản, đất đai. Hiện không còn nương rẫy, chồng bà Táu đi hái cà phê thuê để trang trải cuộc sống.

Mới qua 40 nhưng bà Táu già nua, gầy guộc như đã ngoài tuổi sáu mươi. Ảnh: T.T

Theo ông Xổng A Sử, Tổ trưởng Tổ ANTT thôn Giang Đông, trước đây toàn thôn đều là những căn nhà tranh lụp xụp, tăm tối. Dù chỉ cách trung tâm xã Ea Đah tầm 10km nhưng để vào được thôn phải vượt đồi, lội suối, mất cả tiếng đồng hồ.

Lợi dụng địa hình phức tạp, trình độ dân trí thấp, các đối tượng nghiện ngập từ nhiều nơi tụ tập về thôn Giang Đông để hút chích, phê pha. Có lúc, người nghiện ngang nhiên sử dụng ma túy ngay dọc đường mà chẳng dè sợ ai, kim tiêm vương vãi khắp nơi.

Đường vào thôn Giang Đông lúc trước. Ảnh: C.A

Cũng lời ông Sử, không riêng vợ chồng bà Táu, nhiều đôi vợ chồng khác trong thôn cùng lâm cảnh nghiện ngập. Một thời gian dài, ma túy đã tàn phá Giang Đông, trở thành nỗi ám ảnh của người dân lương thiện.

“Thời đó trong thôn có hơn 30 người nghiện ma túy. Ngoài nạn trộm cắp vặt, nhiều người nghiện còn đem trâu bò, nương rẫy, thậm chí gỡ cả ván gỗ trong nhà đi bán để mua ma túy” - ông Sử nói.

Đẩy lùi ma túy, từng bước đổi thay

Nói về công tác đấu tranh với tội phạm trên địa bàn, Trung tá Chu Tiến Thành - Phó Trưởng Công an xã Ea Đah, cho biết từ khi công an chính quy về xã, đã đánh giá lại tình hình, xác định thôn Giang Đông là điểm nóng về ma túy.

Trên cơ sở đó, Công an xã Ea Đah báo cáo cấp trên và nhận được chỉ đạo từ công an tỉnh, công an huyện, quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, xử lý.

Thôn Giang Đông ngày nay đã được đầu tư đường bê tông. Ảnh: T.T

Năm 2021, Công an xã Ea Đah phối hợp xử lý 9 vụ; năm 2023, xử lý 10 vụ; năm 2024 xử lý 3 vụ, bắt nhiều đối tượng liên quan tội phạm ma túy. Trong đó, có nhiều vụ, nhiều đối tượng ở thôn Giang Đông.

Trước sự truy quét quyết liệt của lực lượng công an, những đối tượng nghiện từ nơi khác không dám đến tụ tập tại Giang Đông. Đồng thời, những đối tượng cộm cán tại địa phương lần lượt bị bắt, chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

Cũng lời Trung tá Thành, năm 2024, tình hình tội phạm ma túy tại thôn Giang Đông giảm sâu, đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện đối tượng nghiện mới.

“Hiện, người nghiện ma túy được theo dõi, quản lý trong thôn này là những người đã lớn tuổi, từng có tiền án, tiền sử trước đây” - Trung tá Thành nói.

Toàn cảnh thôn Giang Đông nhìn từ trên cao. Ảnh: U.T

Ngoài các cuộc truy quét của công an, chính quyền và các đoàn thể tại địa phương cũng khéo léo lồng ghép chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế kết hợp tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy đến đông đảo người dân thôn Giang Đông.

"Dần dà, bà con đã nâng cao ý thức, mạnh dạn tố giác tội phạm liên quan ma túy, cung cấp thông tin cho lực lượng công an, giúp công an đấu tranh có hiệu quả hơn” - Trung tá Thành nói.

Đời sống của người dân Giang Đông đã phát triển hơn trước, trong thôn có nhiều căn nhà khang trang. Ảnh: T.T

Ông Xổng A Sử, Tổ trưởng Tổ ANTT thôn Giang Đông, cho biết hiện trong thôn còn khoảng 23 người nghiện ma túy. Tuy nhiên, nhiều người trong số đó đang chấp hành án, bảy người đang có mặt tại thôn và đang được theo dõi.

Theo ghi nhận của PLO, thôn Giang Đông hiện có một con đường bê tông mới tinh, rộng rãi. Trong thôn, những căn nhà tranh lụp xụp năm nào đã không còn, thay vào đó là những căn nhà xây kiên cố, lợp mái tôn xanh - đỏ rực rỡ, mới tinh.

Trên nương rẫy, ngoài việc canh tác những cây ngắn ngày như bắp, mì, bà con đã biết trồng hồ tiêu, cà phê, vải và nhiều cây công nghiệp có giá trị cao để nâng cao chất lượng cuộc sống.

"Nhờ nhà nước làm đường, bắt điện, bà con trong thôn dễ ra bên ngoài học hỏi, giao lưu và nâng cao ý thức hơn. Giang Đông giờ yên bình, tệ nạn ma túy giảm hẳn, trong thôn hiếm khi xảy ra trộm cắp" - bà Sùng Thị Nghia, người dân thôn Giang Đông phấn khởi nói.