Đó là dòng tít được đăng trong bài viết của tờ Sun Sports (Anh) hôm nay 4-12. Một thống kê tiết lộ số điểm mà Manchester United giành được kể từ khi HLV Erik Ten Hag đến Old Trafford vào mùa hè năm ngoái.

MU khởi đầu lịch thi đấu đến giai đoạn giáng sinh bằng thất bại 0-1 trước Newcastle ở vòng 14 Premier League vào cuối tuần qua trên sân St James Park. Đáng chú ý, MU từng thua chính Newcastle với tỉ số 0-3 ngay trên sân nhà Old Trafford ở mùa này tại vòng 3 Carabao Cup. Và mọi thứ còn có thể tồi tệ hơn nữa với “quỷ đỏ” thành Manchester nếu họ biết được những con số thống kê tệ hại trước cuộc đối đầu với Chelsea ở vòng 15 Premier League vào giữa tuần này.

MU có thể đối mặt với ác mộng trong trận đấu tiếp theo với Chelsea ở vòng 15 Premier League. ẢNH: SUN SPORTS

Không có gì bí mật khi đội bóng của Erik ten Hag gặp khó khăn trước các đội hàng đầu Premier League trong mùa giải này. Và điều này đã được phơi bày sau thất bại 0-1 của MU trước chủ nhà Newcastle United ở vòng 14 Premier League.

MU đã thua cả 5 trận đã đấu mùa này trước các đội ở nửa trên bảng xếp hạng (từ thứ 1 đến thứ 10). MU đã thua lần lượt trước Tottenham, Arsenal, Brighton, Man City và mới nhất là Newcastle. Và nó có nghĩa là mọi đội mà MU đánh bại được trong mùa giải này đều đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng Premier League (từ thứ 11 đến 20) vào thời điểm 2 đội đấu đầu.

Chiến thắng 3-2 của Chelsea trước Brighton trên sân nhà Stamford Bridge ở vòng 14 Premier league vừa qua đã giúp đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League.

MU đang xếp thứ 7 Premier League nhưng phong độ rất tệ hại so với mùa trước. ẢNH: REX

Chelsea dù đang xếp thứ 10 Premier League nhưng đang dần cải thiện dưới thời Mauricio Pochettino. ẢNH: GETTY

MU sẽ gặp chính Chelsea trên sân nhà Old Trafford ở vòng 15 Premier League vào lúc 3h15 ngày 7-12. Nếu dựa trên thống kê hiện tại, MU sẽ phải đón nhận thêm 1 trận thua nữa trước Chelsea ngay trên sân nhà. MU cũng sẽ gặp Liverpool trên sân khách Anfield trong tháng 12.

Số liệu thống kê của MU đang được nhấn mạnh trong mùa giải này, nó thực sự là “một triệu chứng điển hình” của MU dưới thời Erik Ten Hag tại Old Trafford. Trong số 99 điểm mà chiến lược gia người Hà Lan giành được tại Premier League khi dẫn dắt “quỷ đỏ” cho đến nay, 75 điểm trong số đó đến từ các đội ở nửa cuối bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, HLV Erik Ten Hag vẫn trả lời rất cứng rắn khi được truyền thông hỏi về thống kê tệ hại của MU trước các đội xếp nửa trên bảng xếp hạng Premier League. Ten Hag chỉ ra thêm 1 khía cạnh, mùa trước, MU có phong độ cực tốt trên sân nhà, cực tệ trên sân khách. Mùa này thì điều ngược lại xảy ra.

Ten Hag có thành tích đối đầu rất tệ trước các đội nhóm đầu Premier League. ẢNH: REX

HLV Erik Ten Hag của MU nói: "Tôi đã chờ đợi câu hỏi đó. Luôn có những vấn đề. Tôi biết nhiệm vụ của bạn là phải xem xét điều đó. Hoặc chúng tôi có phong độ tốt trên sân khách hoặc chúng tôi có phong độ tốt trên sân nhà.

Bây giờ chúng tôi có vấn đề này. Chúng tôi cũng sẽ khắc phục vấn đề này. Đây là sự thật, nếu thua, bạn luôn không vui. Đội bóng này rất kiên cường và chúng tôi phải giải quyết vấn đề này”.

Người hâm mộ Man Utd có thể thấy an ủi đôi chút khi trận đấu giữa tuần của họ trước Chelsea diễn ra tại Old Trafford chứ không phải Stamford Bridge. MU từng thắng Chelsea 4-1 tại Old Trafford mùa trước.

Lịch thi đấu (giờ Anh) của MU trong giai đoạn từ nay đến trước giáng sinh. ẢNH: SUN SPORTS

Tuy nhiên, đoàn quân của Erik Ten Hag khó lặp lại tỉ số này trước Chelsea trong trận đấu sắp tới khi The Blues đang dần đi đúng hướng dưới thời tân HLV Mauricio Pochettino mùa này. Hiện MU đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League với 24 điểm, còn Chelsea xếp thứ 10 có 19 điểm.

PHẠM QUANG