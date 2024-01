Thông tin về vụ án 2 vợ chồng bán con ở Trà Vinh

Ngày 15-1 vừa qua, TAND tỉnh Trà Vinh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn 13 năm tù và Thạch Thị Kim Nhung (người dân tộc Khmer, cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) 10 năm tù cùng về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Điều khiến dư luận quan tâm là Tuấn và Nhung đã bán con ruột của mình khi cháu bé chỉ hơn 50 ngày tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, Tuấn và Nhung chung sống với nhau như vợ chồng và có bốn người con, trong đó con gái út tên TN (hiện hơn một tuổi).

Sau khi sinh TN được 50 ngày tuổi, Nhung và Tuấn bàn bạc thống nhất với nhau tìm gia đình hiếm muộn có nhu cầu nhận nuôi trẻ để cho làm con nuôi thông qua hội nhóm trên Facebook.

Sau đó Nhung và Tuấn trao đổi thông tin với Nguyễn Hữu Dương, hai bên thống nhất số tiền Dương phải trả là là 18 triệu đồng.

Đến khoảng 14 giờ 30 ngày 4-12-2022, bên đưa tiền - bên trao con gái trên taxi do Dương thuê. Sau đó, Dương yêu cầu tài xế chở Dương cùng cháu bé đi TP.HCM.

Tài xế nghi ngờ Dương mua bán trẻ em nên đã âm thầm báo công an. Khi xe đến địa phận tỉnh Bến Tre thì lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh yêu cầu dừng xe và bắt quả tang Dương.

Riêng Tuấn và Nhung sau khi nhận tiền đã đi mua xe máy hết 5,5 triệu đồng, số còn lại cũng đã tiêu xài hết.

Tại phiên tòa, Tuấn và Nhung khai do hoàn cảnh kinh tế gia đình của hai bị cáo gặp khó khăn nên hai bị cáo đã có hành vi đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố.

Nói lời sau cùng, bị cáo Tuấn thấy hành vi của mình đã vi phạm pháp luật, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nhung để bị cáo Nhung sớm trở về gia đình nuôi con còn nhỏ. Bị cáo Nhung cũng xin được giảm nhẹ hình phạt để còn nuôi các con.

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định: Mặc dù hai bị cáo khai tìm người hiếm muộn để cho con làm con nuôi nhưng thực tế lại không tìm hiểu về lý lịch của Dương, không hỏi Dương là người trực tiếp nhận nuôi con nuôi hay nhận rồi tiếp tục chuyển giao cho người khác. Khi giao bị hại cho Dương cũng không làm thủ tục nhận con nuôi vì mục đích nhân đạo theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc Tuấn và Nhung chuyển giao con gái cho Dương để nhận 18 triệu đồng không thuộc trường hợp vì mục đích nhân đạo, có đủ căn cứ xác định và khẳng định hành vi của hai bị cáo Tuấn và Nhung đã cấu thành tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Mức án tòa tuyên nêu trên đã xem xét đến tính chất, mức độ tham gia của từng bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để tuyên mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt bị truy tố, xét xử.

Cụ thể, cả hai bị cáo đều có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự; sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Nhung là người dân tộc Khmer, là thành viên trong hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định, không có đất đai sản xuất và đang nuôi con nhỏ.

Về Nguyễn Hữu Dương, trong quá trình điều tra Dương bị bệnh, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên ngày 27-9-2023, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra và Dương bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Khi Dương khỏi bệnh, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi thì sẽ xử lý sau.

Hiện bé gái TN được giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh chăm sóc theo quyết định của HĐXX; ba đứa con còn lại của Nhung đang được cha mẹ ruột của Nhung chăm sóc.

Xót thương cho hoàn cảnh của các cháu bé, những ngày qua đã có nhiều nhà hảo tâm phối hợp với ngành chức năng địa phương đến hỗ trợ gia đình.

Ông Lê Văn Nghiệm, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh, cho biết hiện sức khỏe của cháu bé tốt và phát triển bình thường. Trung tâm cũng tạo điều kiện để gia đình cháu bé đến thăm. Trung tâm cũng sẵn sàng nhận nuôi dưỡng ba cháu bé còn lại nếu gia đình có yêu cầu.

Chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại, bà Kim Thị Chane Tha (mẹ Nhung) cho biết từ ngày gia đình con gái vướng vào lao lý thì mọi kinh tế gia đình đều dựa vào tiền bán vé số dạo của người chồng tật nguyền vì bà phải nghỉ việc lượm trái bàng để ở nhà chăm ba cháu.

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện khoảng tháng 10-2017, Tuấn giao cấu với Nhung khi Nhung chưa đủ 16 tuổi dẫn đến Nhung có thai và sinh con.

Do đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án và chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để điều tra theo thẩm quyền.