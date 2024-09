Thông xe đoạn quan trọng của tuyến đường ven biển tỉnh Kiên Giang 06/09/2024 12:15

Ngày 6-9, Sở GTVT tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ thông xe đường ven biển Tây (đường 3-2 nối dài), kết nối TP Rạch Giá và huyện Châu Thành.

Theo chủ đầu tư, dự án có 355 cá nhân và hai tổ chức bị ảnh hưởng. Tại các địa phương nơi dự án đi qua nhận được sự đồng lòng, ủng hộ cao của người dân. Cạnh đó, đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực thiết bị, với nhiều giải pháp thi công hiệu quả. Từ đó, sau 300 ngày nổ lực, công trình đã hoàn thành và vượt tiến độ đề ra là 120 ngày.

Đường 3-2 nối dài rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm tỉnh Kiên Giang đến các địa phương vùng U Minh Thượng. Ảnh: HOÀNG HỮU

Công trình đường 3-2 nối dài thuộc hệ thống đường ven biển Quốc gia, có tổng chiều dài hơn 8,5km, tổng mức đầu tư gần 730 tỉ đồng; quy mô mặt đường rộng 18m, với bốn làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Tuyến đường là đoạn tuyến thành phần quan trọng của toàn tuyến đường ven biển từ An Minh đến Hà Tiên. Từ đó, góp phần tạo động lực cho phát triển hành lang kinh tế ven biển An Minh – An Biên – Châu Thành – Rạch Giá – Hòn Đất – Kiên Lương – Hà Tiên.

Đường 3-2 nối dài hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải, tăng cường kết nối giao thông các địa phương ven biển Tây của tỉnh với trung tâm TP Rạch Giá. Đồng thời, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm tỉnh đến các địa phương vùng U Minh Thượng.

Cạnh đó, kết nối với các dự án lấn biển đang triển khai, phát triển quỹ đất để phát triển đô thị, dịch vụ thương mại, du lịch; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang.