Thu 1.200 tỉ từ bán 'không khí' và cơ hội mới của Việt Nam

Năm 2020, Bộ NN&PTNT và Ngân hàng Thế giới (WB) được Quỹ Đối tác carbon lâm nghiệp ủy thác chi trả giảm phát thải khí nhà kính cho vùng Bắc Trung Bộ.

Theo thỏa thuận này, Việt Nam sẽ chuyển nhượng lượng giảm phát thải là 10,3 triệu tấn CO 2 ở Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2024 cho Quỹ Đối tác carbon lâm nghiệp thông qua WB. Đơn giá chuyển nhượng là 5 USD/tấn, tương đương 51,5 triệu USD, tức khoảng 1.250 tỉ đồng.

Đáng chú ý, lượng giảm phát thải chuyển nhượng là lượng giảm phát thải được tạo ra từ rừng tự nhiên giai đoạn 2018-2019. Đây là cơ hội để Việt Nam tiếp cận bán tín chỉ carbon cho thị trường carbon tự nguyện, tạo ra nguồn tài chính cho công tác bảo vệ và phát triển rừng vùng Bắc Trung Bộ.

Việt Nam có hơn 14,7 triệu ha rừng, tương đương khoảng 40-70 triệu tín chỉ carbon rừng có thể bán với giá hàng chục ngàn tỉ đồng. Trong ảnh: Tỉnh Quảng Bình nhận được hơn 235 tỉ đồng từ bán tín chỉ carbon. Ảnh: TL

Đến tháng 8-2023, WB đã thanh toán tiền tín chỉ carbon đợt 1 là 41,2 triệu USD, tương đương 997 tỉ đồng. Hiện tại, Việt Nam cũng đã chuyển giao đủ lượng tín chỉ carbon còn lại, phía WB đang thực hiện thủ tục để thanh toán 10,3 triệu USD (gần 250 tỉ đồng) còn lại.

Nguồn tiền này sẽ chi trả cho các chủ rừng, UBND cấp xã và các tổ chức... được giao trách nhiệm quản lý rừng tự nhiên. Ngoài ra, một phần tiền chi cho các nhóm khác có hoạt động liên quan đến phát triển và giảm mất rừng, suy thoái rừng, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Văn Thanh, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam, đơn vị tiếp nhận số tiền thanh toán đợt 1 để chi trả cho các chủ rừng, cho biết: Từ tháng 10-2023, cơ quan này đã thực hiện điều phối hơn 962 tỉ đồng cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng sáu tỉnh Bắc Trung Bộ.

Trong đó, tỉnh Thanh Hóa nhận được gần 163 tỉ đồng; tỉnh Nghệ An nhận được gần 283 tỉ đồng; tỉnh Hà Tĩnh nhận được gần 123 tỉ đồng; tỉnh Quảng Bình nhận được hơn 235 tỉ đồng; tỉnh Quảng Trị nhận được hơn 51 tỉ đồng; tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận được hơn 107 tỉ đồng.

“Việc tham gia thị trường mua bán tín chỉ carbon rừng giúp các chủ rừng, những nông dân trực tiếp giữ rừng có thêm nguồn thu nhập. Các địa phương cũng có thêm nguồn tài chính để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao chất lượng hệ sinh thái rừng trên địa bàn tỉnh” - ông Thanh cho biết.

Ông Lê Văn Thanh thông tin: Việt Nam có hơn 14,7 triệu ha rừng, tỉ lệ che phủ hơn 42%, trong đó có hơn 10 triệu ha rừng tự nhiên. Ước tính trong giai đoạn 2021-2030, Việt Nam sở hữu khoảng 40-70 triệu tín chỉ carbon rừng có thể bán cho thị trường tín chỉ carbon thế giới.

Với khoảng 40-70 triệu tín chỉ carbon rừng, trong tương lai Việt Nam có thể thu về hàng chục ngàn tỉ đồng từ chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng. Quan trọng hơn, môi trường sinh thái của Việt Nam sẽ ngày càng tốt hơn nhờ vào việc giữ rừng, phát triển rừng, để Việt Nam đạt được mục tiêu đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050 như đã cam kết tại COP26.

Tín chỉ carbon là giấy phép cho phép mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh phát thải khí CO 2 . Mỗi tín chỉ carbon được xác nhận là 1 tấn CO 2 hoặc 1 tấn khí nhà kính khác quy đổi ra 1 tấn CO 2 gọi chung là 1 tấn CO 2 (viết tắt là CO 2e ).