Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công an dịp năm mới 2025 01/01/2025 10:49

(PLO)- Nhân dịp năm mới 2025, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã có thư chúc mừng gửi đến toàn lực lượng Công an Nhân dân.

Nhân dịp năm mới 2025 và đón Xuân Ất Tỵ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư chúc mừng, lời thăm hỏi ân cần đến lực lượng Công an Nhân dân toàn Ngành.

Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025. Ảnh CA

Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp năm mới 2025 và đón Xuân Ất Tỵ, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, học viên, công nhân Công an, lao động hợp đồng trong Công an nhân dân; các đồng chí cựu cán bộ Công an; thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ Công an; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2024, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của Quân đội Nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp uỷ, chính quyền địa phương; sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, không quản gian khó, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết quả đạt được cao hơn năm 2023.

Công tác tham mưu chiến lược góp phần thống nhất nhận thức, tư duy trong xử lý nhiều vấn đề đối ngoại, đối nội. Giữ vững an ninh quốc gia, không để xảy ra bị động, bất ngờ, kéo giảm 9,98% tội phạm về trật tự xã hội, xây dựng xã hội ngày càng an toàn, lành mạnh.

Tiếp tục đi đầu trong xây dựng thể chế, chủ động cải cách thủ tục hành chính và đề xuất các vấn đề mới; tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện các chính sách an sinh xã hội gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy mạnh mẽ vai trò của đối ngoại Công an, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước, vì bình yên hạnh phúc của Nhân dân.

Năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, trong đó đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng với quyết tâm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh và Hội nghị Trung ương 10 khoá XIII đã thống nhất.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, với khí thế mới, quyết tâm mới, toàn lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, nhất là về tinh gọn tổ chức bộ máy, về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, biện pháp công tác, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và các mục tiêu chiến lược của Đảng. Không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Chúc các đồng chí và gia đình năm mới Ất Tỵ 2025 mạnh khoẻ, hạnh phúc, tiếp tục giành nhiều thắng lợi trong công tác và cuộc sống.

Chào thân ái và quyết thắng!