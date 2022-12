Thu giữ gần 30.000 bộ đồ thể thao nghi giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Chiều 2-12, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT TP Hà Nội phối hợp với Đội 4 Phòng PC03 - Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh nằm trong ngõ 11 Trần Vĩ, Cầu Giấy, Hà Nội. Cơ sở kinh doanh này do ông Thiều Tiến Lợi (sinh năm 1986) làm chủ.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện gần 30.000 bộ quần áo, đôi giầy, đôi găng tay có dấu hiệu giả mạo thương hiệu Adidas, Nike...

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Thiều Tiến Lợi cho biết, cơ sở kinh doanh sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh, nhận đặt hàng bán các sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng nói trên. Trung bình mỗi bộ quần áo thể thao này được cơ sở đăng bán từ 55.000 - 65.000 đồng/bộ.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo trên để củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định với các hành vi: Kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên internet.

Ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội QLTT số 1, cho biết, trong thời gian gần đây, cả thế giới nói chung và người dân Việt Nam nói riêng đang cùng hướng đến diễn biến các trận đấu World Cup 2022. Cùng với đó là nhu cầu sử dụng quần áo bóng đá, giầy, găng tay phục vụ cho hoạt động thi đấu và cổ vũ bóng đá ngày càng tăng.

Nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, nhiều đối tượng kinh doanh hàng hóa này đã lựa chọn thời điểm tập kết, cung cấp ồ ạt các mặt hàng ra thị trường thông qua hoạt động thương mại điện tử bằng các mạng xã hội.

Ông Nghĩa cũng cho biết, trong thời gian tới, Đội QLTT số 1 tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn sớm các hành vi vi phạm, đặc biệt đối với các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng lậu gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng cũng như uy tín của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Trước đó, ngày 25-11, Đoàn kiểm tra liên ngành do Đội QLTT số 17 (QLTT Hà Nội) phối hợp Đội QLTT số 21, PC03, PC05-Công an Hà Nội… đã tiến hành kiểm tra hai lô hàng đang tập kết tại mặt đường Quốc lộ 1A khu vực thôn Cầu Giẽ, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện có 110 đôi giày thể thao có nhãn hiệu và biểu tượng Nike, 155 đôi dép có nhãn hiệu và biểu tượng Balenciaga, 95 đôi giày thể thao có nhãn hiệu và biểu tượng NY (New York Yakees) và 110 đôi giày thể thao có nhãn hiệu và biểu tượng Louis Vuitton. Ngoài ra còn có 34 đôi dép có nhãn hiệu và biểu tượng Nike, 406 đôi dép có nhãn hiệu và biểu tượng Hermes.

Toàn bộ số sản phẩm này đều có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ.