Thứ trưởng Bộ Công an: Triển khai hộ khẩu điện tử giúp tiết kiệm 450 tỉ đồng mỗi tháng 10/06/2024 10:25

Sáng 10-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết một năm tháo gỡ 'điểm nghẽn' trong triển khai Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế.

Người dân chỉ khai thông tin 1 lần để giải quyết 3 thủ tục

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho hay tính đến hết tháng 4-2024, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã cung cấp 4.510 dịch vụ công trực tuyến (chiếm gần 72% tổng số 6.287 thủ tục hành chính), trong đó, có gần 3.700 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Tỉ lệ thanh toán trực tuyến ở bộ, ngành đạt trên 24%, ở địa phương đạt trên 43% trên tổng số hồ sơ có yêu cầu nghĩa vụ tài chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, đến nay đã có 15/22 bộ, ngành hoàn thành công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. “Riêng việc cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 đã giúp hằng năm tiết kiệm cho nhà nước, xã hội gần 3.500 tỉ đồng” - Thứ trưởng Bộ Công an thông tin.

Đáng chú ý, hai nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” được triển khai chính thức trên toàn quốc từ 10-7-2023 đã giúp cắt giảm từ 21 ngày xuống còn bốn ngày làm việc.

“Người dân chỉ khai thông tin một lần để giải quyết ba thủ tục hành chính” - theo ông Nguyễn Văn Long.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng thông tin Bộ Công an đã cấp trên 86 triệu CCCD gắn chíp và thu nhận gần 75,2 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt gần 54 triệu tài khoản (tỉ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhận đạt gần 72%).

Bộ Công an đã tích hợp, sử dụng tài khoản định danh điện tử đăng nhập Cổng dịch vụ công Quốc gia và các ứng dụng của các Bộ, ngành với trung bình khoảng 150.000 lượt đăng nhập/ngày từ đầu năm 2024 đến nay. “Dự kiến tiết kiệm được 32 tỉ đồng mỗi tháng” - ông Long nói.

Đáng chú ý, việc thực hiện tích hợp thông tin cư trú (sổ hộ khẩu điện tử) của công dân lên tài khoản định danh điện tử, là giải pháp thay thế sổ hộ khẩu giấy (khoảng 150.000 lượt sử dụng hàng ngày) đã giúp tiết kiệm khoảng 450 tỉ đồng mỗi tháng….

Việc chính thức triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID từ ngày 22-4 vừa qua tại TP Hà Nội và Thừa Thiên Huế với gần 2.700 hồ sơ đã giúp người dân có nhu cầu đều có thể thực hiện đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VneID.

Đặc biệt, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 11 hỗ trợ 100% phí cấp Lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID với công dân Việt Nam thường trú trên địa bàn có tài khoản VNeID mức độ 2. Với nhu cầu 2,6 triệu Phiếu lý lịch tư pháp hàng năm, ông Long cho hay dự kiến tiết kiệm được khoảng 637 tỉ đồng.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long. Ảnh: NHẬT BẮC

6 ‘điểm nghẽn’

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an cũng nêu sáu ‘điểm nghẽn’ hiện nay về pháp lý; dịch vụ công trực tuyến; hạ tầng công nghệ; dữ liệu; an ninh, an toàn bảo mật và nguồn lực triển khai.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Long cho hay việc rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục hành chính còn chậm so với yêu cầu, vẫn còn 317/1.084 thủ tục hành chính cần tiếp tục sửa đổi, đơn giản hóa.

Vẫn còn 3/6 Nghị định chưa được ban hành theo thời hạn, thuộc trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT và Bộ Tài chính. Ông cho biết nếu những Nghị định này không được ban hành có thể dẫn tới nguy cơ các bộ, ngành, địa phương không có kinh phí triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06; thời gian đầu tư kéo dài, các đơn vị sẽ gặp nhiều khó khăn khi đã được cấp kinh phí.

Cạnh đó, điều này còn ảnh hưởng tới việc các bộ, ban, ngành không áp dụng được quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sau khi được phân bổ kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước năm 2024, dẫn đến việc triển khai Đề án 06 trong năm 2024-2025 thất bại…

Thứ trưởng Bộ Công an cũng thông tin hiện còn 21/100 hệ thống thông tin chưa đáp ứng tất cả các tiêu chí an toàn, an ninh mạng; 11/100 hệ thống thông tin của bốn cơ quan chưa thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng.

“Nguy cơ chưa thể kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dẫn đến chưa cắt giảm, tối ưu quy trình nội bộ của các đơn vị, hệ thống bị tấn công, dữ liệu bị lộ lọt ảnh hưởng đến người dân và cơ quan quản lý nhà nước” - vẫn lời ông Nguyễn Văn Long.

Về nguồn lực triển khai, ông Long cho hay việc chưa báo cáo Chính phủ phương án bố trí kinh phí hỗ trợ các địa phương từ ngân sách Trung ương để thực hiện nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai sẽ dẫn đến nguy cơ làm ảnh hưởng tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của các địa phương…