Thủ tướng Campuchia Hun Sen mắc COVID-19, hủy tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20

(PLO)- Thủ tướng Campuchia Hun Sen mắc COVID-19 khi đến Indonesia nên đã quyết định hủy các kế hoạch của mình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại đây.

Tờ Khmer Times đưa tin Thủ tướng Campuchia Hun Sen sáng 15-11 thông báo ông dương tính với COVID-19 khi đang ở Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), chỉ vài ngày sau khi ông tiếp đón nhiều nhà lãnh đạo thế giới tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Ông Hun Sen sẽ hủy bỏ các kế hoạch của ông tại Hội nghị thượng đỉnh G20.

Trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Hun Sen cho biết: “Tôi đã test nhanh trước khi lên máy bay đến Indonesia và có kết quả âm tính. Tôi không rõ tôi đã nhiễm virus khi nào, tôi đã kiểm tra COVID-19 ở bệnh viện Indonesia vào tối qua, và sáng nay nhận được kết quả dương tính”.

“Rất may là tối hôm qua do về muộn nên tôi không đi dự tiệc tối với một số nguyên thủ quốc gia do tổng thống Pháp tổ chức. Vì sự an toàn của các đại biểu tham dự cuộc họp, tôi quyết định rằng tất cả đại biểu Campuchia sẽ trở về Campuchia. Còn việc đại diện cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại G20, chúng tôi đang đàm phán để bàn giao cho Indonesia” - ông cho biết thêm.

Ông Hun Sen cũng nói thêm rằng ông hiện không có các triệu chứng gì và sau khi trở về Campuchia vào chiều 15-11, ông sẽ làm việc bình thường ngoại trừ việc tiếp khách.

Cùng ngày, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Biden có kết quả âm tính với COVID-19, làm xoa dịu các lo ngại về sự lây nhiễm sau cuộc gặp với Thủ tướng Hun Sen.

Tổng thư ký NATO: Không nên đánh giá thấp Nga (PLO)- Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - ông Jens Stoltenberg cảnh báo Ukraine và phương Tây không nên đánh giá thấp sức mạnh của Nga mặc dù Kiev đã đạt được một số lợi thế trên chiến trường.

THẢO VY