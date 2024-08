Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 30/08/2024 20:54

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay, 30-8, đã ký công điện gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và an toàn thực phẩm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Công điện lưu ý dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày, dự báo nhu cầu đi lại, tiêu dùng, thăm thân, du lịch, sử dụng dịch vụ gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, cháy, nổ, tai nạn, ùn tắc giao thông, mất an toàn thực phẩm…

Do vậy, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện trực, ứng trực thường xuyên, trong đó Bộ Công an chỉ đạo nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, huy động lực lượng, phương tiện tấn công, trấn áp các loại tội phạm, truy quét tệ nạn xã hội.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày. Ảnh PH

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy, nổ khi tập trung đông người du lịch, dự các hoạt động kỷ niệm và tại các khu chung cư, nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, vi phạm về nồng độ cồn; các hành vi gây rối trật tự công cộng; bảo đảm giao thông thông suốt trong dịp nghỉ lễ.

Bộ GTVT chỉ đạo việc bảo đảm năng lực, chất lượng, an toàn hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không; thực hiện nghiêm các quy định, tiêu chuẩn, thủ tục về an ninh, an toàn, xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn, kịp thời xử lý, giải tỏa, không để xảy ra ùn tắc trong và ngoài các cảng hàng không; tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các đô thị lớn, các khu du lịch, điểm du lịch, nhà ăn tập thể, tăng cường kiểm tra đột xuất, kiên quyết đình chỉ hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh và thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy định; tăng cường tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các địa phương trọng điểm.

Bộ TT&TT thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng, kiến thức, pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội và an toàn thực phẩm cho Nhân dân yên tâm nghỉ Tết Độc lập…