Thủ tướng đi thị sát hiện trường dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Ngày 28-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra, khảo sát, dự lễ khởi công một số công trình, dự án lớn trên địa bàn tỉnh Sơn La, thị sát hiện trường dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu.

Thị sát hiện trường dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu

Trong buổi sáng, Thủ tướng thị sát dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu (Sơn La) tại điểm cuối tuyến - nút giao với Quốc lộ 43, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu. Trước đó, Thủ tướng đã đi thị sát thực tế hiện trường dự án cao tốc này tại điểm đầu tuyến - tiếp nối với đường cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình.

Thủ tướng đã nghe lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, Sơn La, các bộ, ngành Trung ương báo cáo về phương án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc này, các đề xuất, kiến nghị.

Tại các buổi thị sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải đề cao trách nhiệm tham gia của các bên trong triển khai dự án. Các tỉnh Hòa Bình, Sơn La phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, cùng với Trung ương nghiên cứu phương án bố trí, thu xếp nguồn vốn cho dự án phù hợp với các đoạn tuyến.

Các địa phương phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, dồn nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, vừa phối hợp vừa thi đua để thực hiện các công việc, sẵn sàng triển khai dự án khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

Thủ tướng cũng lưu ý, việc xây dựng cầu Hòa Sơn trên tuyến cao tốc này phải bảo đảm cả yếu tố kỹ thuật và mỹ thuật, để cây cầu trở thành điểm nhấn đẹp trên sông Đà.

“Nghiên cứu xây dựng thêm các nút giao phù hợp để khi tuyến đường này hoàn thành thì giá trị đất đai tăng lên, tạo không gian phát triển mới về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ... cho khu vực”- Thủ tướng yêu cầu và cho rằng việc hoàn thành dự án cao tốc này sẽ giúp thay đổi tình trạng Quốc lộ 6 là đường độc đạo, cùng với các dự án khác để cơ bản hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc tại vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, để các địa phương trong vùng có đường ra biển thuận tiện hơn.

Dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 85 km, quy mô hai làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 12 m, mặt đường 7 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Trong đó trên địa phận tỉnh Hòa Bình khoảng 49 km (đi qua TP Hòa Bình, huyện Đà Bắc) và trên địa phận tỉnh Sơn La khoảng 36 km (đi qua huyện Vân Hồ, huyện Mộc Châu).

Đưa Mộc Châu trở thành phát triển của Sơn La và Tây Bắc

Trước đó, Thủ tướng đã dự lễ khởi công dự án Thiên đường sữa Mộc Châu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk tại huyện Mộc Châu. Đây là dự án được đầu tư 3.000 tỉ đồng, quy mô dự kiến 4.000 con, 1.000 tấn sản phẩm/ngày, được triển khai theo mô hình trang trại chăn nuôi bò sữa, nhà máy chế biến sữa công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá thời gian qua Sơn La đã đạt được nhiều thành tựu, có bước bứt phá trong phát triển kinh tế-xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là về sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là cơ cấu lại cây trồng và vật nuôi với việc đổi mới tư duy, “đưa cây ăn quả lên sườn dốc”.

Thủ tướng cho biết cách đây nhiều năm, ông đã từng cùng lãnh đạo tỉnh và các cơ quan liên quan đưa một số loại cây trồng mới về Mộc Châu. Cao Nguyên Mộc Châu là vùng đất có tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh rất rõ, với diện tích hơn 1.000 km2, điều kiện tự nhiên rất đặc trưng nhưng cần cơ chế, chính sách, tầm nhìn phù hợp để phát triển mạnh mẽ.

Sơn La nói chung và Mộc Châu nói riêng có điều kiện phát triển nông nghiệp, du lịch, dịch vụ và cả công nghiệp chế biến. Thủ tướng đề nghị tỉnh Sơn La, huyện Mộc Châu và nhà đầu tư hợp tác triển khai dự án theo hướng phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, giảm phát thải, kết nối chuỗi giá trị, phát triển kinh tế số, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ, đa dạng hóa chuỗi cung ứng để phát triển nhanh, bền vững. Từ đó, góp phần cùng cả nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng hoan nghênh dự án Thiên đường sữa đã đi theo hướng này và tin tưởng, với kinh nghiệm thành công ở nhiều nơi, Vinamilk sẽ tiếp tục thành công tại Sơn La với một tâm thế mới.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Sơn La phải rà soát lại quy hoạch để sử dụng hiệu quả vùng đất Mộc Châu theo định hướng nói trên. Nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút nguồn lực, đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác công-tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực ngoài nhà nước; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại, giải quyết vấn đề hạ tầng…, sớm đưa Mộc Châu trở thành trung tâm kinh tế lớn, trung tâm phát triển nhanh và bền vững của Sơn La và Tây Bắc.

Tập trung đầu tư hạ tầng giao thông

Cũng trong sáng cùng ngày, Thủ tướng khảo sát thực tế, nghe báo cáo việc triển khai quy hoạch khu du lịch quốc gia Mộc Châu, trong đó có khu dịch vụ cửa ngõ của trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu.

Thủ tướng cũng tới thăm điểm du lịch cộng đồng của đồng bào dân tộc Mông, tìm hiểu về tình hình hoạt động, những khó khăn, thuận lợi về con người, văn hóa, thiên nhiên... để phát triển du lịch, việc thu hút du khách sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thu nhập người lao động, đời sống người dân...

Tại đây, Thủ tướng biểu dương bà con đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khai thác những điều kiện của quê hương, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, mảnh đất của mình. Đánh giá vấn đề khó khăn nhất với địa phương là giao thông, Thủ tướng cho biết Nhà nước sẽ tập trung phát triển hạ tầng giao thông, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân để tạo thuận lợi hơn nữa cho nhà đầu tư, du khách tới vùng đất đầy tiềm năng này.