Thủ tướng Netanyahu giải tán nội các chiến tranh Israel 17/06/2024 16:09

Đêm 16-6, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu thông báo với nội các an ninh rằng nội các chiến tranh đã chính thức giải tán, tờ The Times of Israel dẫn thông tin từ báo đài tiếng Do Thái.

Hãng tin Reuters ngày 17-6 cũng dẫn lời một quan chức Israel xác nhận thông tin này.

Nội các chiến tranh của Israel gồm 6 thành viên, được thành lập vào ngày 11-10-2023 để quản lý các chiến dịch quân sự chống lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Lebanon.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã giải tán nội các chiến tranh. Ảnh: REUTERS

Khi không còn nội các chiến tranh, ông Netanyahu dự kiến ​​sẽ tổ chức các cuộc tham vấn về cuộc chiến ở Gaza với một nhóm nhỏ các bộ trưởng, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer - người từng ở trong nội các chiến tranh.

Báo Haaretz của Israel viết rằng “một số vấn đề đáng lẽ được nội các chiến tranh thảo luận trước đây thì sẽ được chuyển sang nội các an ninh để thảo luận, nhưng các quyết định nhạy cảm sẽ được giải quyết trong một diễn đàn tham vấn nhỏ hơn”.

Việc giải tán nội các chiến tranh là một động thái được giới quan sát cho rằng là điều không bất ngờ khi trước đó, hôm 9-6, Bộ trưởng Benny Gantz - thành viên của đảng Liên minh quốc gia - đã tuyên bố rút khỏi nhóm này do bất đồng với ông Netanyahu trong nhiều vấn đề trong cuộc chiến ở Gaza.

Ngoài ra, theo Reuters, Thủ tướng Netanyahu đưa ra thông báo trên trong bối cảnh ông phải đối mặt yêu cầu đưa các đối tác theo chủ nghĩa dân tộc trong liên minh của ông, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir, vào nội các chiến tranh.