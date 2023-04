Thủ tướng Nhật thừa nhận thách thức trong việc đảm bảo an toàn cho chính trị gia

(PLO)- Vài ngày sau khi được sơ tán an toàn khỏi một vụ tấn công, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida thừa nhận việc duy trì khoảng cách an toàn cho các chính trị gia là “rất khó khăn” trước thềm hội nghị bộ trưởng G7 sẽ diễn ra ở Nhật.

Ngày 20-4, vài ngày sau khi được sơ tán an toàn khỏi một vụ tấn công, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã thừa nhận việc duy trì khoảng cách an toàn để đảm bảo an ninh cho các chính trị gia là “rất khó khăn”, theo hãng tin AFP.

Nhật đã thắt chặt an ninh xung quanh các quan chức sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe vào năm ngoái, nhưng hôm 15-4, một người đàn ông vẫn có thể ném bom khói về phía Thủ tướng Kishida.

Theo thủ tướng, sự cố trên đặt ra câu hỏi “về việc các chính trị gia, ứng cử viên và cử tri nên duy trì khoảng cách bao nhiêu”.

“Rất khó để đạt được sự cân bằng phù hợp” - ông thừa nhận.

Ông Kishida đã được sơ tán khỏi một địa điểm ở TP Wakayama (Nhật) - nơi ông sắp có bài phát biểu vận động tranh của cho đảng Dân chủ Tự do - sau khi một người đàn ông tên Ryuji Kimura (24 tuổi) được cho là đã ném bom khói về hướng thủ tướng, gây ra tiếng nổ lớn và tỏa ra khói trắng dày đặc.

Nghi phạm đang bị bắt giữ nhưng từ chối tiết lộ động cơ của vụ tấn công.

“Không có lý do nào có thể biện minh cho nỗ lực sử dụng bạo lực để bóp nghẹt ngôn luận” - ông Kishida nói thêm.

“Các cuộc bầu cử không bao giờ được khuất phục trước bạo lực và tôi sẽ tiếp tục chiến dịch”.

Nhà lãnh đạo cũng lặp lại lời kêu gọi tăng cường an ninh trước thềm các cuộc họp cấp bộ trưởng G7 sẽ diễn ra vào tháng tới ở Nhật.

Cùng ngày, cảnh sát trưởng Nhật đã khen ngợi các nhân viên an ninh và người dân vì đã trấn áp được nghi phạm tấn công ông Kishida.

Người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Yasuhiro Tsuyuki nói: “Việc gây hại trực tiếp cho Thủ tướng Kishida đã được ngăn chặn nhờ các hành động của nhân viên an ninh và sự giúp đỡ của người dân”.

Tuy nhiên, ông cho biết lực lượng cảnh sát địa phương sẽ “xem xét các hoạt động an ninh” để tìm ra giải pháp tốt hơn.

