Thừa Thiên - Huế yêu cầu chủ các hồ đập thủy lợi, thủy điện điều tiết nước để đón lũ

(PLO)- Theo dự báo tại Thừa Thiên - Huế, nhiều ngày tới có mưa to nên lực lượng chức năng yêu cầu các chủ hồ đập thuỷ lợi, thuỷ điện có kế hoạch vận hành giảm lũ hợp lý, vừa đảm bảo an toàn hồ chứa vừa góp phần giảm lũ ở vùng hạ du.

Ngày 21-11, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết thời gian tới do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông trên cao nên từ ngày 24 đến ngày 27-11 trên đất liền có mưa to, mưa rất to.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu các hồ điều tiết nước để đón lũ. Ảnh: ND

Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm. Riêng vùng Phú Lộc, Nam Đông lượng mưa cao hơn, có khả năng đạt 300-500mm, có nơi trên 800mm. Nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng thấp trũng, sạt lở đất ở vùng núi.

Ban chỉ huy yêu cầu các chủ hồ đập thuỷ lợi, thuỷ điện có kế hoạch vận hành giảm lũ hợp lý, vừa đảm bảo an toàn hồ chứa vừa góp phần giảm lũ ở vùng hạ du và tích đủ nước cho năm 2024

Cụ thể, các chủ hồ đập thuỷ lợi, thuỷ điện xây dựng các phương án điều tiết vận hành cụ thể theo các kịch bản mưa bất thường, đề xuất cụ thể mực nước hồ vận hành đến 19h ngày 24/11/2023. Và phương án vận hành theo kịch bản mưa lũ bất thường hoàn thành và gửi về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để làm cơ sở phối hợp vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương và các khu vực trong thời gian tới.

Ngày 21-11, Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 đã có thông báo về việc mở cửa van điều tiết nước hồ thủy lợi Tả Trạch từ 14 giờ chiều nay với tổng lưu lượng từ 680 m3/s-780m3/s.



Tại công điện, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh còn yêu cầu, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Cảng vụ Hàng hải, Chi cục Thuỷ sản, Đài Thông tin duyên hải Huế thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết diễn biến gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã và TP Huế theo sát diễn biến thời tiết, rà soát kiên quyết sơ tán người dân ở những nơi nguy hiểm đến nơi an toàn; bố trí lực lượng canh gác, túc trực, hướng dẫn giao thông tại các vị trí ngập sâu.

NGUYỄN DO