Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm chúc tết Công an TP.HCM

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao những thành tích của Công an TP.HCM đạt được trong năm qua đồng thời mong muốn trong thời gian tới đơn vị tiếp tục phát huy hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Chiều 21-1 (nhằm 30 Tết), Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đến thăm, chúc Tết Công an TP.HCM.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM đã báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác của đơn vị trong năm 2022.

Theo đó, trong năm vừa qua, Công an TP đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố; bám sát nghị quyết, chương trình công tác năm 2022, chủ động, linh hoạt, thực thi các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa các tổ chức, đối tượng có hành vi, biểu hiện chống đối chính trị, hoạt động lưu vong, cực đoan trong tôn giáo và kiểm soát tình hình không để xảy ra tình huống phức tạp.

Đồng thời, Công an TP đã phối hợp cùng Cục An ninh nội địa và Công an các tỉnh thành đấu tranh làm vô hiệu hóa các hoạt động, thủ đoạn chống phá của các tổ chức, hoạt động lưu vong; triển khai đồng bộ các biện pháp, phương án đảm bảo an ninh, không để xảy ra các sự việc bất ngờ, hình thành các điểm nóng về trật tự xã hội.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, trong năm 2023, Công an TP quyết tâm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự.

Liên quan đến công tác triển khai đảm bảo an toàn Tết Quý Mão 2023, Thiếu tướng Lê Hồng Nam thông tin đơn vị đã ban hành 20 kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai các công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết; triển khai đợt cao điểm, ra quân trấn áp các loại tội phạm, ra thông báo về công tác đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Đồng thời triển khai kế hoạch bảo vệ các lễ hội lớn được tổ chức trên địa bàn, đặc biệt đảm bảo an toàn tuyệt đối 6 điểm bắn pháo hoa và các điểm vui chơi, tụ tập đông người; tiến hành các kế hoạch phòng ngừa, kiểm tra, đấu tranh, xử lý tất cả các loại tội phạm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao những thành tích của Công an TP.HCM đạt được trong năm qua về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh, trật tự xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, an ninh công nghệ cao, ma túy và liên quan đến việc chống phá trong và ngoài nước.

Theo ông Thưởng, TP.HCM với vai trò trung tâm, đầu tàu kinh tế, quy mô dân số đông nhất cả nước nên quy mô các loại tội phạm có phần lớn, tinh vi, đa dạng và phức tạp. Vì vậy, trong giai đoạn tới lực lượng Công an TP cần thực hiện tốt công tác tổ chức Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng công tác quần chúng trong đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng mong muốn trong thời gian tới lực lượng Công an TP.HCM tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần giúp TP thêm phát triển.

BẢO PHƯƠNG