Thường vụ Quốc hội: Sáp nhập huyện Long Điền và Đất Đỏ ở Bà Rịa - Vũng Tàu thành huyện Long Đất 24/10/2024 19:12

Chiều 24-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 của 21 tỉnh, TP.

Cụ thể, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Kiên Giang, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Long An, Quảng Bình, Quảng Nam, Nghệ An, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Yên Bái.

Tại Bà Rịa- Vũng Tàu, theo phương án trình và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, trong giai đoạn 2023-2025, huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ sáp nhập thành huyện Long Đất.

Xã Tam Phước, xã An Nhứt và xã An Ngãi của huyện Long Điền sáp nhập thành xã Tam An, huyện Long Đất; thị trấn Phước Hải và xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ sáp nhập thành thị trấn Phước Hải, huyện Long Đất; xã Phước Hội và xã Lộc An, huyện Đất Đỏ sáp nhập thành xã Phước Hội, huyện Long Đất.

Phường Phước Trung và phường Phước Hiệp (TP Bà Rịa) sáp nhập thành phường Phước Trung.

Trung tâm Hành chính huyện Đất Đỏ hiện nay được sử dụng làm trụ sở làm việc Trung tâm Hành chính - Chính trị huyện Long Đất. Ảnh: KN

Để sẵn sàng thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay khi được thông qua, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã lập Ban chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Ban chỉ đạo cũng đã lập các tổ công tác để chuẩn bị, tham mưu các nội dung về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và công tác cán bộ, nhân sự khi thực hiện sáp nhập; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công…

Dự kiến, tổng số cơ sở nhà, đất tại hai huyện Long Điền và Đất Đỏ cùng chín xã là 199 cơ sở nhà, đất (cấp huyện là 116 cơ sở nhà, đất). Trong đó, dự kiến số cơ sở nhà, đất thuộc danh mục phải sắp xếp lại, xử lý là 76; số không thuộc danh mục phải sắp xếp là 123 (các cơ sở nhà, đất là cơ sở hoạt động sự nghiệp của các trường học, các đơn vị sự nghiệp công lập).

Theo phương án của tỉnh, trụ sở trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ hiện nay được bố trí, sử dụng làm trung tâm Hành chính - Chính trị huyện Long Đất. Trung tâm Hành chính huyện Long Điền hiện nay dự kiến được điều chuyển cho Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh để bố trí cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh sử dụng…

Ban chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã họp bàn các nội dung sẵn sàng triển khai Nghị quyết sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Ảnh: TH

Ngày 23-10, Ban chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã tổ chức họp. Trong cuộc họp, các đại biểu tham dự đã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực được phân công triển khai khi sắp xếp ĐVHC cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Cạnh đó, các đại biểu cũng thống nhất việc sớm xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, sớm hoàn thành đề án nhân sự cấp huyện và cấp xã; bố trí nơi làm việc, ổn định hoạt động của các đơn vị, cơ quan; giải quyết các vấn đề, vụ việc của đơn vị cũ trước khi sáp nhập...

Theo Ban chỉ đạo, các nhiệm vụ phải hoàn thành đúng tiến độ để các đơn vị hành chính mới sau sắp xếp đi vào hoạt động chính thức, phục vụ người dân, doanh nghiệp từ 1-1-2025...