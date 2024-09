Thủy điện Tuyên Quang đang đóng dần các cửa xả lũ, đến sáng nay chỉ còn năm cửa xả đáy đang mở 11/09/2024 08:23

Sáng sớm nay, 11-9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT có công điện lệnh giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng tiếp một cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang vào 8 giờ sáng cùng ngày.

Như vậy, từ 8 giờ hôm nay thuỷ điện Tuyên Quang sẽ chỉ còn năm cửa xả đáy đang mở.

Dữ liệu từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, mực nước thượng lưu hồ thuỷ điện Tuyên Quang ở mức 118.33 m, trong khi mực nước dâng bình thường là 120 m, lưu lượng đến hồ 3.293 m3/s, lưu lượng xả 4.359 m3/s.

Thuỷ điện Tuyên Quang xả lũ. Ảnh: EVN

Hôm qua, 10-9, đoàn kiểm tra Bộ Công Thương đã đến kiểm tra công tác vận hành xả lũ tại Công ty Thủy điện Tuyên Quang.

Ông Vũ Văn Tinh, Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang cho biết từ 0 đến 24 giờ ngày 8-9, lưu lượng nước về hồ tăng từ 570 m3/s đến 3.973 m3/s ứng với mực nước thượng lưu từ 114,99 m tăng lên 116,72 m (+1,73 m).

Lưu lượng đạt đỉnh vào lúc 9 giờ sáng ngày 9-9 là 6.966 m3/s, ứng với mực nước 118,17 m. Mực nước dâng bình thường là 120 m.

Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đánh giá đây là đợt lũ có thời gian gia tăng lưu lượng về hồ rất nhanh ảnh hưởng đến an toàn công trình. Do vậy, nhà máy đã thực hiện xả đợt sáu do lũ về hồ ở cấp đặc biệt lớn, cũng là giá trị lũ lịch sử xuất hiện trong tháng 9. Công ty thực hiện vận hành công trình xả theo các văn bản, công điện của Bộ NN&PTNT.

"Hồ đã mở đến tám cửa xả đáy trong thời gian từ 14 giờ ngày 8-9 đến 15 giờ ngày 9-9 để đảm bảo mực nước hồ không vượt quá mực nước dâng bình thường 120 m, lưu lượng xả lớn nhất trong đợt là 5.656 m3/s” - ông Vũ Văn Tinh nói.

Theo Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang, trong đợt lũ này, tính đến 21 giờ ngày 9-9, hồ Tuyên Quang đã cắt lũ với dung tích 305 triệu m3. Từ khi vận hành đến nay, đây là lần đầu tiên hồ Tuyên Quang mở tám cửa xả đáy.

Trong diễn biến khác, vào đêm 10-9, một đoạn đê sông Lô ở tỉnh Tuyên Quang đã bị vỡ.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đoạn đê bị sự cố này dài khoảng 10 m thuộc tuyến đê tả Lô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, là đê cấp V. Đoạn đê bảo vệ cho khu vực có dân cư sinh sống.

Hiện địa phương đang xử lý đoạn đê bị sự cố, đã di dời 40 hộ dân có nguy cơ bị ngập nếu nước sông tràn vào.