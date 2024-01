(PLO)- Năm 2023, tỉ lệ điều tra khám phá án của Công an tỉnh Đắk Nông đạt hơn 91%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Ngày 24-1, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí và cán bộ làm công tác tuyên truyền trong công an tỉnh.

Dịp này, Công an tỉnh Đắk Nông đã thông báo một số thành tích nổi bật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn năm 2023. Đồng thời, thông tin về kết quả trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Công an Đắk Nông xử lý nhóm đối tượng mua bán người. Ảnh: M.Q

Theo Công an Đắk Nông, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đơn vị đã đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động mua bán người xuyên quốc gia, bắt giữ bốn đối tượng.

Đặc biệt, Công an tỉnh Đắk Nông đã xác lập, đấu tranh chuyên án, bắt hai đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không và dịch vụ chuyển phát nhanh.

Theo đại diện Công an tỉnh Đắk Nông, đây là thủ đoạn buôn ma túy lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn tỉnh.

Ngoài những thành tích trên, trong năm 2023, Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá nhiều vụ trọng án.

Cụ thể, Công an tỉnh Đắk Nông đã đấu tranh, khởi tố 8 vụ 19 bị can lừa đảo chiếm đoạt hơn 45 tỉ đồng; bắt hai nhóm, 12 đối tượng lừa đảo qua mạng đã chiếm đoạt hơn 35 tỉ đồng của hơn 6.000 nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành…

Công an tỉnh Đắk Nông cũng xác lập năm chuyên án lớn, bắt sáu vụ 12 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 10 bánh heroin và 1 kg ma túy tổng hợp.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, tỉ lệ điều tra khám phá án đạt hơn 91 % (vượt hơn 16 % so với chỉ tiêu Bộ Công an giao). Riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Ngoài những chiến công trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Đắk Nông cũng quan tâm, tìm việc làm ổn định cho 154 người dân tộc thiểu số ở huyện Cư Jút, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, được Bộ Công an biểu dương, chỉ đạo nhân rộng.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân của Công an tỉnh Đắk Nông đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng bằng nhiều hình thức khác nhau.

Trong dịp tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023, Công an tỉnh Đắk Nông vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

TIẾN THOẠI