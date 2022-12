Tỉ lệ đọc thẻ ETC thất bại tại các trạm thu phí TP.HCM tăng liên tục

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ GTVT, UBND TP về sơ kết tình hình triển khai thu phí không dừng ETC tại các trạm thu phí BOT trên địa bàn TP.

Theo đó, về hệ thống thẻ ETC, Sở GTVT TP cho biết tỉ lệ đọc thẻ thất bại tại các trạm thu phí tăng lên nhanh do nhiều nguyên nhân như thẻ bị bẩn, hỏng, độ nhạy kém, xe có hai tài khoản, xe bị khóa thẻ...

Thống kê từ 27-10 đến ngày 28-11, tại trạm thu phí cầu Phú Mỹ tỉ lệ đọc thất bại của thẻ VDTC (Công ty Cổ phần giao thông số Việt Nam) vào khoảng 7,7%, thẻ VETC (Công ty TNHH Thu phí tự động VETC) vào khoảng 2,7%.

Ngoài ra, mức tăng trưởng của các phương tiện dán thẻ ETC (thẻ thu phí không dừng) trên địa bàn TP.HCM có chiều hướng giảm trong thời gian qua. Cụ thể, giai đoạn ngày 1-8 đến 30-8, số lượng các phương tiện dán thẻ ETC tăng 17,6% so với giai đoạn trước đó.

Tuy nhiên, giai đoạn từ ngày 1-9 đến 15-12, số lượng các phương tiện dán thẻ ETC chỉ tăng thêm được 8,2%. Tỉ lệ phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí ETC tại các trạm thu phí cao nhất chỉ đạt 90%, không tăng thêm trong thời gian gần đây.

Từ khi đưa hệ thống thu phí ETC vào hoạt động (ngày 1-8) đến nay, tình hình giao thông trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn còn diễn biến phức tạp.

Các trạm thu phí Long Phước, trạm ra Quốc lộ 51 theo hướng từ TP.HCM đi Quốc lộ 51 và trạm vào cao tốc từ hướng Quốc lộ 51 về TP.HCM, lưu lượng phương tiện qua trạm lớn dẫn đến thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

Trước tình hình đó, Sở GTVT TP kiến nghị tăng cường lực lượng chức năng để thực hiện điều tiết giao thông tại khu vực trạm thu phí ETC; xử phạt nghiêm theo đúng quy định đối với các phương tiện cố tình vi phạm hoạt động thu phí ETC, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Sở GTVT TP cũng kiến nghị Bộ GTVT sớm nghiên cứu phương án trả sau đối với dịch vụ thu phí không dừng ETC, hướng đến bỏ barie thu phí nhằm nâng cao năng lực thông hành, tránh xảy ra tình trạng lỗi thẻ phải nhập tay.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng (VETC và VDTC) cần khẩn trương rà soát, kiểm tra, xử lý các trường hợp thẻ lỗi, thẻ dán không đạt chất lượng, dán/kích hoạt sai thông tin và hạn chế đến mức tối thiểu việc xe dừng lại chờ nhân viên tại trạm kiểm tra, giải quyết thủ công.

