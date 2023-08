(PLO)- Ở lần điều tra bổ sung thứ ba, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tiếp tục đề nghị truy tố ông Diệp Dũng và 8 đồng phạm về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần thứ ba, đề nghị truy tố ông Diệp Dũng và 8 người khác về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là vụ án xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM - Saigon Co.op.

Trước đó, sau khi nhận KLĐT bổ sung lần thứ hai, ngày 5-6-2023, VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ điều tra bổ sung. Theo đó, VKS đề nghị điều tra bổ sung thêm ba vấn đề.

Thứ nhất, bổ sung kết luận giám định về việc trưng cầu giám định viên Ngân hàng nhà nước giám định cá nhân, pháp nhân nào là chủ sở hữu và có những quyền gì với đối với một số tài khoản ngân hàng được mở tại HD Bank - Trung tâm kinh doanh của Saigon Co.op.

Thứ hai, đề nghị Cơ quan An ninh điều tra có văn bản đề nghị Thanh tra Ngân hàng nhà nước yêu cầu HD Bank cung cấp đủ hồ sơ liên quan đến hợp đồng tín dụng với bốn công ty, gồm: Công ty Cổ phần khu du lịch Bắc Mỹ An, TNHH MTV Anh Anh Minh, Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới và ghi lời khai người đại diện pháp luật để làm rõ hành vi liên quan.

Thứ ba, công văn ngày 18-5-2023 của Saigon Co.op trả lời về việc sử dụng tài khoản mở tại Ngân hàng HD-Bank còn nhiều mâu thuẫn, gồm: Saigon Co.op không có đơn đề nghị mở tài khoản, không có tờ trình Phòng Kế toán hoặc Phòng Tài chính nhưng vẫn sử dụng tài khoản để gửi tiết kiệm ngắn hạn đối với tiền kinh doanh tạm thời nhàn rỗi.

Đề nghị Saigon Co.op giải thích rõ để xác định đây có phải chính là số tài khoản của Saigon Co.op là chủ sở hữu, sử dụng.

Theo KLĐT bổ sung, về yêu cầu thứ nhất, ngày 6-6-2023, Ngân hàng nhà nước Việt Nam có kết luận giám định, xác định:

Số tài khoản được yêu cầu xác minh là của Saigon Co.op. Tại thời điểm mở tài khoản, ông Diệp Dũng - người đại diện pháp luật của Saigon Co.op là chủ tài khoản và thay mặt Saigon Co.op thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản. Theo hồ sơ giám định, chủ tài khoản đã ủy quyền cho hai người khác được sử dụng tài khoản trong phạm vi, thời hạn ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

Với yêu cầu thứ hai, Cơ quan An ninh điều tra đã ghi lời khai người đại diện pháp luật của bốn công ty. Theo đó, bốn công ty đều ký hợp đồng vay ngắn hạn với HD Bank, tổng số tiền 1.250 tỉ đồng (từ tháng 3-2016 đến tháng 3-2017). Các hợp đồng đã thực hiện xong, trả đủ gốc và lãi từ đầu năm 2017.

Phía ngân hàng đã cung cấp các hồ sơ, chứng từ như đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ, phiếu giải ngân, ủy nhiệm chi… Do thời gian thực hiện hợp đồng hợp tác và hợp đồng vay đã lâu, các công ty chưa tìm và chưa cung cấp được hồ sơ ký kết, hợp đồng vay với HD Bank cho CQĐT.

Đối với yêu cầu thứ ba, số tài khoản mà VKS đề nghị xác minh là tài khoản của Saigon Co.op, do ông Diệp Dũng - Chủ tịch HĐQT là đại diện pháp luật đứng tên mở tài khoản.

Mục đích ban đầu, Saigon Co.op sử dụng tài khoản này là phục vụ hoạt động chung (sản xuất, kinh doanh…). Đến khoảng tháng 7-2017 - 9-2018, Saigon Co.op sử dụng tài khoản này để gửi tiền gửi ngắn hạn. Số tiền lãi phát sinh trong quá trình gửi tiền ngắn hạn được Saigon Co.op thụ hưởng và đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, được hạch toán vào lợi nhuận hàng năm của Saigon Co.op.

Số tài khoản này còn được Saigon Co.op sử dụng để chuyển cho Công ty Cổ phần địa ốc Đại Á 300 tỉ đồng, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới 700 tỉ đồng và không phát sinh thêm giao dịch nào.

Ngày 31-7-2023, Saigon Co.op có công văn phúc đáp để làm rõ một số nội dung trong công văn ngày 18-5-2023.

Theo đó, vào thời điểm năm 2017, theo chỉ đạo của lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn đã sử dụng tài khoản này để gửi tiết kiệm, tiền nhàn rỗi của Saigon Co.op. Hết năm 2018, Saigon Co.op rút vốn gốc của các hợp đồng tiền gửi, tiền lãi phát sinh 4,8 tỉ đồng được rút cùng tiền gốc, một phần còn số dư trên tài khoản. Số tiền lãi còn trong tài khoản tiếp tục phát sinh lãi, tính đến tháng 6-2023, số dư trong tài khoản là hơn 587 triệu đồng.

Từ kết quả điều tra bổ sung và một số nội dung khác, không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tiếp tục chuyển hồ sơ sang VKS, tiếp tục đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng và 8 đồng phạm.

SONG MAI