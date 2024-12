Tiếp tục xuất hiện tình trạng rao bán giấy mời dự Festival Hoa Đà Lạt 05/12/2024 16:27

(PLO)- Công an kiến nghị Ban Tổ chức Festival Hoa Đà Lạt tăng cường quản lý, phát hành, sử dụng giấy mời đúng quy định, thành phần tham dự.

Ngày 5-12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã phát hiện, làm việc với ông TMT, 33 tuổi, ngụ phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - chủ tài khoản Facebook “S.G” về hành vi rao bán giấy mời Lễ Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt.

Giấy mời dự khai mạc Festival Hoa Đà Lạt (giả) được rao bán 300.000 đồng.

Ông TMT được cho là đã bất chấp sự cảnh báo của cơ quan chức năng, ban đầu ông TMT đăng tải công khai rao bán một giấy mời khu vực khán đài B2 với giá 300.000 đồng trong hội, nhóm Facebook.

Sau đó, nhằm che giấu, qua mặt công an, ông TMT xóa bài viết công khai, cố tình rao bán giấy mời bằng cách bình luận phía dưới những bài viết liên quan đến Festival Hoa Đà Lạt trong các hội, nhóm Facebook, hai bên thống nhất quy đổi mệnh giá bằng tài sản, hiện vật để mua bán.

Công an kiến nghị Ban Tổ chức Festival Hoa đã tăng cường quản lý, phát hành, sử dụng giấy mời.

Làm việc với công an, ông TMT đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục xác minh, làm việc với các trường hợp vi phạm khác, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp có hành vi mua bán giấy mời Lễ Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2024 qua không gian mạng, tuyên truyền công khai, cảnh báo đến người dân biết, không vi phạm, không để đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiềm ẩn mất an ninh trật tự.

Đồng thời đã kiến nghị Ban Tổ chức Festival Hoa tăng cường công tác quản lý, phát hành, sử dụng giấy mời đúng quy định, thành phần tham dự.