'Tiết kiệm điện thành thói quen' đã trở thành khẩu hiệu phổ biến

Sáng 17-9, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) phối hợp cùng Báo Thanh Niên tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen những chuyện hay tôi kể" lần thứ 2.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh niên cho biết cuộc thi nhận được sự quan tâm của bạn đọc với số lượng bài lớn trên cả nước gửi về. Các bài dự thi không chỉ chia sẻ câu chuyện tiết kiệm điện trong một gia đình cụ thể mà lan rộng ra cả cộng đồng.

Năm nay, các tấm gương tiết kiệm điện từ các bà, các mẹ cũng đã trở thành cảm hứng trong nhiều bài viết. Tất cả các bài viết xuất sắc đã được Báo Thanh Niên tổng hợp và xuất bản thành sách, trở thành kinh nghiệm quý báu cho cộng đồng.

Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNHCMC nhận định xã hội ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, nhu cầu tiện nghi của con người ngày càng nhiều thì điện sẽ trở thành yếu tố vô cùng quan trọng. Trong khi đó, điện lại là nguồn năng lượng hữu hạn nên việc thực hành tiết kiệm là việc làm vô cùng cần thiết và ý nghĩa.

Tính đến hết tháng 8-2024, sản lượng điện tiết kiệm toàn TP đạt 480,32 triệu kWh, chiếm 2,36% so với sản lượng điện thương phẩm. Tỉ lệ tiết kiệm cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 là 0,19% và cao hơn so với chỉ tiêu tiết kiệm Tập Đoàn Điện lực Việt Nam giao là 0,36%.